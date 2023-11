Settimana da pieno autunno in vista, e che sbalzi!

Le correnti atlantiche sono in grande forma ed anche nei prossimi giorni proveranno ad attraversare il Mediterraneo a più riprese, a discapito di un anticiclone improvvisamente reso debole e timoroso. Questo capovolgimento totale dell'assetto barico sull'Europa ha avuto ovviamente pesanti ripercussioni in Italia, soprattutto in Toscana, dove le piogge eccessive hanno causato esondazioni, danni e vittime.

Come detto poc'anzi, anche nei prossimi giorni avremo a che fare con varie perturbazioni atlantiche. In particolare spiccano almeno due passaggi perturbati: il primo tra martedì 7 e mercoledì 8; il secondo tra venerdì e il week-end.

Il primo coinvolgerà principalmente il centro e il sud, come già visto in questo articolo. Il secondo, invece, sarà ben più esteso e intenso e partirà la sua corsa proprio dal nord Italia. Inoltre durante quest'ennesima ondata di maltempo irromperà aria ben più fredda proveniente dal nord Europa, la quale farà precipitare le temperature su tutto lo Stivale. Tornerà la neve a quote interessanti al nord? Di questo ne parleremo meglio in un altro approfondimento.

Ma entriamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Lunedì 6 novembre: persistono tese correnti occidentali specie sul lato tirrenico, con piogge sparse e locali acquazzoni in Appennino. Altrove più stabile e soleggiato.

Martedì 7 novembre: addensamenti sul lato tirrenico, specie tra Lazio e Campania, con piogge e rovesci. Veloci piogge in Sardegna, Liguria orientale, Toscana, Lombardia, Nordest, Umbria.

Mercoledì 8 novembre: maltempo in transito al sud con piogge e rovesci. Migliora altrove. Temperature in calo ovunque.

Giovedì 9 novembre: pausa stabile su gran parte d'Italia specie tra mattina e pomeriggio. Dalla sera tornano le piogge al nordovest. Temperature in aumento al sud.

Venerdì 10 novembre: possibile ondata di maltempo al nord e centro Italia, scirocco in rinforzo al sud. Temperature in aumento.

Sabato 11 novembre: maltempo su centro e sud Italia, temperature in calo ovunque.

Domenica 12 novembre: maltempo in attenuazione ma clima piuttosto freddo per l'arrivo di aria fredda dai Balcani. Temperature in deciso calo.

