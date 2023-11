Meteo: week-end da dimenticare, poi improvviso dietrofront

Le correnti atlantiche si sono scatenate tutte ad un tratto sull'Europa e sul Mediterraneo, andando ad appianare la pesante anomalia che si era realizzata nella prima parte dell'autunno. Si tratta del rovescio della medaglia, anch'esso facente parte del tanto discusso cambiamento climatico e dell'estremizzazione del tempo. Ad una parima parte d'autunno troppo calda e siccitosa ha fatto seguito un periodo fortemente perturbato, con piogge localmente eccezionali che producono danni e purtroppo vittime. Secondo gli ultimi aggiornamenti sono almeno cinque le vittime in Toscana, a seguito dell'esondazione dei fiumi tra le province di Prato e Firenze.

Ma le pessime notizie non finiscono qui: nel corso del week-end arriverà un'altra forte perturbazione carica di pioggia e venti forti. Tra sabato e domenica tornerà a piovere su gran parte del Triveneto, in Lombardia, in Liguria e tutta la fascia tirrenica fino alla Campania. Precipitazioni corpose sono previste sull'Appennino toscano, addirittura oltre 100 mm che andranno a sommarsi a tutti quelli caduti fino ad ora.

Anche la prossima settimana sarà parecchio dinamica, sebbene sembra spuntare qualche giornata un po' più tranquilla. Dopo un lunedì stabile si prevede un altro passaggio piovoso e temporalesco, prevalentemente tra centro e sud, a cui poi seguirà un breve ritorno dell'alta pressione.

Ma entriamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Sabato 4 novembre: altra perturbazione in arrivo dall'Atlantico, venti intensi di libeccio su gran parte d'Italia e piogge sul lato tirrenico e nordest.

Domenica 5 novembre: insistono le piogge al nordest, centro e sud Italia. Raffiche di libeccio tempestose al centro e al sud.

Lunedì 6 novembre: persistono tese correnti occidentali specie sul lato tirrenico, con piogge sparse e locali acquazzoni in Appennino. Altrove più stabile e soleggiato.

Martedì 7 novembre: addensamenti sul lato tirrenico, specie tra Lazio e Campania, con piogge e rovesci. Nubi in aumento sul resto del centro-sud. Fenomeni di passaggio anche al nord.

Mercoledì 8 novembre: maltempo sempre più probabile su centro e sud, più stabile al nord.

Giovedì 9 novembre: pausa stabile su gran parte d'Italia, breve ritorno dell'alta pressione in attesa di altre perturbazioni.

Venerdì 9 novembre: generalmente stabile e gradevole di giorno.

