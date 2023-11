Meteo: perturbazioni una dopo l'altra, quella di giovedì-venerdì riserverà sorprese

Dopo una piccola pausa di stampo artico, ora è nuovamente l'Atlantico a prendere in mano le redini del meteo in Italia. Nel corso della settimana arriveranno almeno due perturbazioni, una delle quali potrebbe riservare alcune bianche sorprese fino in collina su alcune regioni.

Questa ondata di maltempo è prevista tra giovedì 30 e venerdì 1 dicembre, proprio a ridosso dell'avvio dell'inverno meteorologico. La perturbazione atlantica scivolerà sul Mediterraneo con un vasto fronte di piogge e rovesci, i quali coinvolgeranno in modo marcato le regioni tirreniche e il nordest.

Sul nordovest avremo fenomeni molto più veloci e deboli, ma localmente nevosi fino a quote collinari tra la sera di giovedì e le prime ore di venerdì. I fiocchi bianchi raggiungeranno quote collinari anche nelle valli alpine e prealpine, dalla Valle d'Aosta al Trentino alto Adige. Non escludiamo l'arrivo di fiocchi di neve sporadicamente fino a bassissima quota sul Piemonte occidentale. Non mancherà di certo la neve in montagna, anche con accumuli molto interessanti oltre i 1000 metri specie tra Lombardia, Trentino alto Adige, Veneto e Friuli.

Dopo questa perturbazione ne arriverà un'altra ancora, sempre da ovest, che coinvolgerà nuovamente nord e centro Italia. Anche in questo caso potremo imbatterci in nevicate a bassa quota al nordovest, ma data la distanza temporale non possiamo spingerci nei dettagli, anzi dovremo riparlarne nei prossimi aggiornamenti.

Ma entriamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Martedì 28 novembre: altro veloce peggioramento al centro e al sud, clima freddo. Neve in Appennino oltre 900-1000 metri.

Mercoledì 29 novembre: residui fenomeni al sud e basso Adriatico, migliora altrove.

Giovedì 30 novembre: arriva un'altra perturbazione, prime piogge e locali nevicate in collina al nordovest. Occasionali fiocchi di neve anche a bassissima quota tra Piemonte e Lombardia. Nubi in aumento al nordest e centro Italia.

Venerdì 1 dicembre: maltempo al nord e regioni centrali, nubi al sud ma temperature in aumento momentaneo.

Sabato 2 dicembre: scorrimento veloce della perturbazione verso sud, migliora al nord.

Domenica 3 dicembre: ultimi fenomeni al sud e basso adriatico, momentaneamente stabile al nord.

Lunedì 4 dicembre: si avvicina un'altra perturbazione, nubi in aumento al nord e lato tirrenico con fenomeni sparsi. Molto freddo al nord.

Cosa ci aspetta a 15 giorni? Leggi qui >>>

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località