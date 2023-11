Prima decade di dicembre con la NEVE in PIANURA su alcune regioni? Sarà possibile solo se...

Siamo ad un passo dall'inizio dell'inverno meteorologico e il tempo non vuole farsi trovare impreparato per presenziare con onore a questo appuntamento. Il 1 dicembre l'autunno meteorologico ci saluterà, lasciando spazio alla nuova stagione con circa 20 giorni di anticipo sulla più nota scadenza astronomica.

La cosa importante è l'assenza di strutture anticicloniche anche a lungo termine. Le alte pressioni "addormentano" il tempo e trasformano l'inverno in una noia senza ne capo ne coda. Per il momento questa condizione non viene contemplata dalle elaborazioni che ci mostrano invece una situazione interessante ed invitante, ovviamente per chi ama i parametri della stagione fredda, nell'arco della prima decade di dicembre.

Potrà cadere la neve a bassa quota? Le mappe odierne strizzano l'occhio ad una nevicata che potrebbe avvenire attorno al 5 dicembre sulle pianure del nord, ma i tasselli dovranno combaciare alla perfezione per non rischiare di restare con un pugno di mosche.

Il freddo sulle regioni settentrionali sembra esserci. A tal proposito vi presentiamo il quantile 25% delle temperature a 1500 metri previsto per martedi 5 dicembre. Si tratta dello scenario un po' più favorevole al freddo che potrebbe potenzialmente realizzarsi tralasciando quelli più estremi e meno probabili. E' quindi una possibilità tutt'altro che remota e anche se oggi non è la più probabile, riteniamo interessante segnalarvela.

Notiamo come le regioni settentrionali presentino isoterme alla medesima quota comprese tra -3/-4° ed addirittura -6° in prossimità dell'arco alpino. Il freddo sarebbe però presente anche al centro e sufficiente da far nevicare in Appennino anche a quote modeste.

Ovviamente oltre al freddo, serviranno le precipitazioni. Vi mostriamo quindi la mappa della probabilità di avere precipitazioni in Italia nell'arco della medesima giornata, ovvero martedi 5 dicembre. Vi ricordiamo che: in blu probabilità di pioggia bassa (sotto al 25%), in verde medio-bassa (fra 25 e 50%), in giallo medio-alta (fra 50 e 75%) e in rosso alta o molto alta" (oltre il 75%).

Come si nota da questa mappa, le precipitazioni si presenterebbero maggiormente omogenee al centro e al sud. Sulle regioni centrali saranno quindi possibili nevicate sulle zone appenniniche a quote anche interessanti, ma non in pianura.

Le regioni settentrionali si potebbero trovare invece al limite della risalita precipitativa da sud. Qualora le precipitazioni guadagnassero maggiore terreno verso nord, la possibilità di una nevicata in pianura diverrebbe realtà. Al momento risulta impossibile dire se questa ipotesi andrà in porto, tuttavia risulta essere una possibilità tutt'altro che remota.

Al sud e sulle isole si avranno invece temperature più elevate con nevicate sulle aree montuose, ma a quote più elevate, altrimenti prevarrà la pioggia.

Volgendo lo sguardo a prua e proiettandoci sul finire della prima decade di dicembre, la situazione sembra mantenersi instabile ed a tratti anche piuttosto fredda sulla nostra Penisola. Ecco la media degli scenari americana estrapolata per il giorno 9 dicembre:

Notiamo l'Italia ancora abbracciata da una circolazione depressionaria con elevato rischio di precipitazioni da nord a sud, in un contesto ancora abbastanza freddo.

