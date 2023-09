Meteo: esordio d'Autunno col maltempo, ma l'Estate fatica ad andar via!

L'estate non ha alcuna intenzione di mollare così facilmente e lasciare le redini del meteo europeo all'autunno, come lo dimostrano le simulazioni meteo riguardanti la fine di settembre. Fa caldo, attualmente, su buona parte dell'Italia, ma in particolare al sud e sulle isole maggiori, dove potremmo tranquillamente parlare di un clima da piena estate, considerando che le temperature stanno superando agevolmente i 30°C in molte città.

Addirittura, il caldo tenderà a intensificarsi ulteriormente nei prossimi giorni, grazie al consolidamento dell'anticiclone sul Mediterraneo centro-orientale. Fortunatamente, avremo una maggior vivacità meteorologica durante l'ultima decade di settembre, come più volte accennato nei precedenti editoriali. Ricordiamo che il 23 settembre esordirà ufficialmente l'autunno astronomico e lo farà con condizioni meteo prettamente autunnali su buona parte della nostra penisola.

Tutto ciò sarà merito di una perturbazione nord-atlantica che scivolerà verso il Mediterraneo, portando con sé un vero e proprio fiume d'aria fresca che spazzerà via la calura nordafricana, seppur per pochi giorni. In realtà, il Nord avrà un anticipo dell'autunno già tra il 20 e il 22 settembre, grazie a correnti umide da ovest che garantiranno molta nuvolosità, piogge sparse e qualche temporale, con temperature che non supereranno i 23-24°C nel pieno della giornata.

Tra il 23 e il 25 settembre, assisteremo ad un forte peggioramento di stampo atlantico, un vero e proprio ruggito autunnale che porterà piogge diffuse, temporali intensi sul versante tirrenico e un generale calo delle temperature. Tuttavia, come evidenziato in questo articolo, potrebbe trattarsi solo di una toccata e fuga del maltempo, che sarà seguito da un nuovo sensibile rinforzo dell'alta pressione su gran parte dello stivale, con un conseguente rialzo improvviso delle temperature. Insomma, l'estate non ha alcuna intenzione di mollare la presa così facilmente.

Analizziamo nel dettaglio cosa ci attende giorno per giorno:

Martedì 19 Settembre: caldo a tratti intenso su centro e sud, rovesci e temporali al Nordest tra mattina e primo pomeriggio.

Mercoledì 20 Settembre: fronte caldo in transito, aumentano le nubi ovunque ma con poche piogge. Qualche temporale al Nordovest, piovaschi in Sardegna. Caldo su centro e sud nonostante la nuvolosità.

Giovedì 21 Settembre: piogge e temporali sparsi al nord e medio-alto Tirreno. Nubi alte altrove, ma persiste il caldo.

Venerdì 22 Settembre: tempo in peggiormento su gran parte del nord e del centro. Affluisce aria più fresca dalla Francia. Ultime ore di caldo al sud.

Sabato 23 Settembre: equinozio d'Autunno con fresco e maltempo su gran parte d'Italia. Possibili forti temporali sulle regioni tirreniche e al nord. Temperature in forte calo.

Domenica 24 Settembre: depressione nel cuore del Mediterraneo, maltempo diffuso su centro e sud con temperature in crollo sensibile. Miglioramento al nord.

Lunedì 25 Settembre: la depressione fugge via verso sud, ultime piogge sul Meridione, stabile altrove con temperature in aumento.

