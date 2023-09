Addio AUTUNNO: l’anticiclone ci regalerà un’altra ESTATE

Sarebbe stato troppo bello concludere una volta per tutte la partita con l'anticiclone tramite un autunno agguerrito e piovoso come avveniva una volta. L'autunno farà un tentativo di ingresso sul Mediterraneo nell'arco di questa settimana; su alcune regioni per qualche giorno la nuova stagione si farà vedere con piogge ed un clima più fresco, ma tutto sarà destinato a finire molto presto.

Il tempo degli ultimi anni è questo: poche finestre interessanti o dinamiche (mai per tutti) seguite da lunghi monologhi anticiclonici di cui si conosce la data di inizio, ma non la fine. Questo vale ormai per tutte le stagioni dell'anno, compresa quella autunnale ed invernale. In altre parole, tutto ricomincerà da capo a partire dall'inizio della settimana prossima. Potrebbe sembrare una previsione a scadenza impervia (ed in effetti lo è), ma quando l'anticiclone decide di rimontare in un determinato modo è molto difficile che la tendenza venga ritrattata.

Si tornerà quindi a parlare di caldo anomalo e assenza di fenomeni, ovvero a commentare un'estate che adesso non vorrebbe vedere più nessuno.

La prima mappa è la media degli scenari del modello americano valida per mercoledi 27 settembre:

Invece di vedere le perturbazioni e il flusso atlantico a scandire il ritmo dell'autunno, ci ritroveremo alle prese con un anticiclone nuovo di zecca che minaccerà di inquinare la situazione meteo almeno fino ai primi di ottobre.

Sul fronte dei fenomeni sappiamo già tutto: tempo soleggiato e stabile ovunque con temperature ovviamente fuori norma. Forse solo l'estremo sud avrà qualche annuvolamento, ma cose di poco conto.

Farà caldo? Ovviamente il sole ormai basso sull'orizzonte non consentirà di avere temperature come luglio e agosto; tuttavia i valori saranno lo stesso elevati. Ecco la mappa delle temperature a 1500 metri per la medesima giornata, ovvero mercoledi 27 settembre:

Sull'Italia farà decisamente caldo per il periodo, con isoterme comprese tra 14 e 16° alla medesima quota, corrispondenti al suolo a valori tranquillamente oltre i 30°.

A questo punto la solita domanda nasce spontanea: quando durerà questa situazione? Come abbiamo già accennato, dare una scadenza ad anticicloni di questo tipo non è mai facile. Tuttavia, la mappa sinottica estrapolata per il 1 ottobre prova a mostrare una sua ritirata ad iniziare dalle regioni settentrionali:

Naturalmente è solo una mera ipotesi. Continuate a seguire i nostri aggiornamenti che vi daremo in base alle nuove uscite dei modelli.

RIASSUMENDO: L’autunno sembra aver perso la partita con l’anticiclone, che tornerà a dominare il Mediterraneo dopo una breve pausa. Il tempo degli ultimi anni è questo: poche perturbazioni e tanto caldo. Nei prossimi giorni avremo un’altra estate, con sole e temperature oltre i 30 gradi in molte zone. Solo qualche nube al sud potrà portare un po’ di sollievo. L’autunno si farà vedere solo a partire dal 1 ottobre, quando l’anticiclone potrebbe cedere il passo ad una maggiore instabilità al nord, ma è solo una ipotesi. Continuate a seguire i nostri aggiornamenti per sapere come evolverà la situazione meteo.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località