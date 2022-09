Meteo 7 giorni: week-end INCERTO, poi davvero torna il caldo?

Saranno senza dubbio sette giorni piuttosto dinamici nel Mediterraneo, dove si alterneranno masse d'aria più fresche atlantiche ed altre molto più calde nord-africane.

Fino al termine della settimana dovremo fare i conti ancora con tanta instabilità determinata da un flusso fresco occidentale ben proteso sullo Stivale: l'ultimo fronte giungerà tra sabato e domenica e coinvolgerà dapprima le regioni nordorientali e centrali e a seguire quelle meridionali. Sarà un peggioramento molto rapido, a cui seguirà un repentino miglioramento determinato dal ritorno dell'alta pressione.

Sarà proprio l'anticiclone africano a farsi nuovamente strada nel Mediterraneo meridionale: lunedì egalerà un netto aumento termico su tutta la penisola ed in particolar modo al sud. Avremo anche tempo molto più stabile eccezion fatta per qualche temporale in montagna.

Da martedì il caldo si concentrerà principalmente sul Meridione dove tornerà ad essere fastidioso. Discorso diverso per il nord dove subentrerà altra instabilità, ovvero rovesci e temporali che rischiano di manifestarsi per buona parte della prossima settimana.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Venerdì 2 settembre: qualche fenomeno sparso al sud, in Piemonte e sulle Alpi, più variabile altrove. Temperature stazionarie.

Sabato 3 settembre: temporali e piogge al centro, molto più disorganizzati al nord. Momentaneamente stabile al sud. Temperature stazionarie.

Domenica 4 settembre: residue piogge sparse al centro e zone interne del sud, con tendenza ad un rapido miglioramento. Alta pressione in graduale rinforzo e temperature in aumento.

Lunedì 5 settembre: stabile su quasi tutta Italia grazie al ritorno dell'anticiclone africano. Temperature in aumento.

Martedì 6 settembre: anticiclone africano al sud e caldo a tratti intenso. Più fresco al nord, con rischio di temporali specie in serata.

Mercoledì 7 settembre: instabile al nord e al centro, più stabile al sud. Temperature in aumento.

Giovedì 8 settembre: generalmente stabile al sud, più nubi al centro e al nord. Rischio temporali intensi sul settentrione. Temperature stazionarie al nord, in aumento altrove.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località