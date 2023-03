Meteo 7 giorni: termometri sulle "montagne russe", ultima settimana di Marzo pazzerella!

Sole, velature innocue e clima mite stanno avvolgendo l'Italia: tutto merito dell'anticiclone che ci farà compagnia fino a sabato. E poi? Il mese di Marzo mostrerà tutto il suo lato pazzerello nell'arco di una settimana, facendoci vivere giornate diametralmente opposte passando dal pieno della primavera all'inverno e per finire ancora in piena primavera.

Le temperature saliranno fino a 21-24°C entro il week-end, specie al centro e al sud, dopodiché questa mitezza sarà spazzata via da una perturbazione nord-atlantica colma di piogge e locali forti temporali. Domenica toccherà al nord ed il medio Tirreno fare i conti col maltempo, poi il maltempo avanzerà verso sud entro lunedì.

La prima parte della prossima settimana sarà nettamente più fredda! Forti venti da nord traghetteranno aria molto fredda artica che farà precipitare le temperature fin sotto le medie del periodo di parecchi gradi (ve ne abbiamo parlato qui).

Martedì e mercoledì saranno i giorni più freddi, specie di notte quando il rischio di brinate e gelate sarà elevato nei settori interni.

A partire proprio da mercoledì mattina le temperature torneranno a crescere inevitabilmente grazie alla ripresa dell'alta pressione da ovest, che ci regalerà un finale di Marzo più stabile e molto più mite specie al sud.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Venerdì 24 marzo: anticiclone su gran parte d'Italia e correnti sub-tropicali in rinforzo tra centro e sud Italia. Isolati temporali sull'arco alpino occidentale. Temperature in netto aumento.

Sabato 25 marzo: stabile su tutta Italia tra mattina e pomeriggio, cieli sereno o poco nuvolosi. Temperature in ulteriore aumento, picchi di 25-26°C al centro e al sud. Mite anche al nord. Possibili temporali tra pomeriggio e sera su Alpi e Prealpi.

Domenica 26 marzo: peggioramento al nord con piogge e temporali in transito da ovest verso est. Fenomeni in estensione in giornata al centro. Stabile e molto mite al sud.

Lunedì 27 marzo: maltempo in spostamento al centro e al sud con netto calo delle temperature!

Martedì 28 marzo: ultimi fenomeni al sud e versante adriatico, con fiocchi di neve in alta collina. Venti forti di tramontana e forte calo termico su tutta la penisola.

Mercoledì 29 marzo: più soleggiato ovunque, ma temperature di gran lunga sotto le medie del periodo!

GIovedì 30 marzo: torna l'alta pressione su tutta Italia, temperature in deciso aumento!

Cosa ci aspetta a 15 giorni? Leggi qui >>>

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località