Meteo inizio di settimana: piogge e venti freddi spazzeranno via l'aria mite!

Temperature miti e belle giornate non dureranno molto a lungo, anzi è ormai certo che per qualche giorno verranno spazzate via da una perturbazione nord-atlantica colma di aria fredda polare.

Il guasto del tempo si concentrerà principalmente tra domenica e martedì, ma qualche fenomeno si manifesterà già tra venerdì e sabato a partire dal nord Italia. Saranno Alpi e Prealpi a fare i conti con isolati forti temporali venerdì pomeriggio-sera e sabato, mentre sul resto d'Italia resisterà il bel tempo con temperature fin troppo alte (fino a 22-24°C).

La saccatura fredda irromperà con forza sul Mediterraneo nel corso di domenica: si svilupperà una depressione sul nord Italia che determinerà rovesci diffusi e temporali intensi, pronti a dirigersi rapidamente su centro e sud Italia tra domenica sera e lunedì. La perturbazione sarà molto rapida, tanto che nella seconda parte di lunedì si sarà diretta quasi interamente sui Balcani.

Le piogge saranno però ben presenti sui settori adriatici e al sud nel corso di lunedì. Nel frattempo inizieranno a scendere le temperature grazie all'avanzata di freddi venti di maestrale e tramontana.

Le correnti fredde artiche si intensificheranno ulteriormente martedì, soprattutto sulle regioni adriatiche e al sud. Il calo termico sarà notevole su tutta Italia, in particolare su Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Calabria, Basilicata dove le massime (di martedì) rischiano di non superare i 10-11°C lungo le coste. Insomma sarà una giornata prettamente invernale!

Al tempo stesso, però, le precipitazioni diverranno via via sempre più scarse. Qualche piovasco o acquazzone residuo sul Triveneto e lungo le regioni adriatiche, con tendenza ad un miglioramento costante. I venti di tramontana acutizzeranno la sensazione del freddo.