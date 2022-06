Meteo 7 giorni: sfuriata temporalesca in settimana, poi il CALDO sarà sopportabile?

I primi violenti temporali, legati al nuovo peggioramento descritto nelle scorse ore, stanno sferzando molte località del nord con fenomeni decisamente rilevanti. L'aria fresca proveniente da nord-ovest sta pian piano avvolgendo tutto il nord e nelle prossime 24-48 ore riuscirà ad estendersi a tutto il resto d'Italia favorendo un repentino calo termico.

I temporali coinvolgeranno anche le regioni centrali e meridionali nel bel mezzo della settimana: i giorni di mercoledì, giovedì e venerdì si riveleranno particolarmente instabili e nettamente più freschi. Proprio tra giovedì 9 e venerdì 10 entreremo nella fase più intensa del maltempo a causa di una depressione organizzata che si formerà sul medio-basso Adriatico, la quale sarà responsabile di acquazzoni diffusi e temporali violenti (ve ne abbiamo parlato in questo articolo).

Successivamente l'anticiclone tornerà ad espandersi nel Mediterraneo e a favorire un ritorno del bel tempo su tante nostre regioni. Questa volta, però, le calde correnti sub-tropicali potrebbero solo sfiorare l'Italia: di conseguenza potremmo vivere, tra 11 e 14 giugno, un periodo caldo ma senza eccessi, con anche un modesto vento di maestrale a mitigare l'aria sulle regioni meridionali.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Mercoledì 8 giugno: forti temporali in arrivo sulle aree interne del centro e sul versante adriatico. Rischio elevato di isolate grandinate di grosse dimensioni. Rovesci e temporali sparsi su Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino, Emilia Romagna, arco alpino nordoccidentale e zone interne della Liguria. . Temperature in generale calo.

Giovedì 9 giugno: depressione in formazione sul basso Adriatico, rischio piogge e temporali diffusi dalla Puglia al nordest. Fenomeni più sparsi nelle aree interne del lato tirrenico. Più stabile sulle isole maggiori. Temperature in calo.

Venerdì 10 giugno: maltempo che persiste al sud e sul basso Adriatico, migliora al nord e medio-alto Tirreno. Temperature stazionarie.

Sabato 11 giugno: anticiclone in netto rinforzo al nord e al centro con temperature in aumento. Maestrale in arrivo al sud e clima più gradevole.

Domenica 12 giugno: stabile e soleggiato ovunque, temperature in aumento ovunque ma in maniera particolare al nord e sul lato tirrenico. Maestrale al sud e basso Adriatico.

Lunedì 13 giugno: generalmente stabile su tutta Italia, anticiclone in espansione anche sulle regioni del sud e vento in graduale attenuazione.

Martedì 14 giugno: stabile su tutta Italia, caldo in aumento ma senza eccessi.

Cosa ci aspetta a 15 giorni? Leggi qui >>>

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località