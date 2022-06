Meteo 15 giorni: torna l'ALTA PRESSIONE e il CALDO a metà mese, ma quanto durerà?

Durerà un battito di ciglia la rinfrescata che verrà concessa all'Italia nei prossimi tre giorni. A partire dal week-end la pressione sul Mediterraneo tornerà a salire, complice anche lo spostamento della massa d'aria instabile verso la Penisola Ellenica.

La terza ondata calda di questo rovente inizio estivo colpirà in un primo momento il Mediterraneo occidentale e successivamente anche l'Italia. In altre parole, tra il week-end e l'inizio della prossima settimana torneremo in compagnia nel nostro fedele promontorio africano, con tutte le conseguenze del caso.

La prima mappa è le media degli scenari del modello americano valida per mercoledi 15 giugno:

Come abbiamo accennato ieri, si perpetuerà il meccanismo perverso che facilita le ondate di calore sul Mediterraneo e sull'Italia: depressione in sprofondamento ad ovest del Portogallo ed immediata rimonta dell'alta pressione africana verso di noi.

Notate anche l'anticiclone delle Azzorre sull'estrema sinistra dell'immagine, vecchio compagno delle estati del passato, che a causa di questo meccanismo non potrà agire sul Mediterraneo con il suo caldo decisamente più sopportabile.

Quando ne usciremo? Attorno al giorno 20 giugno l'anticiclone azzorriano dovrebbe spingere con maggiore decisione facendo evolvere la depressione verso nord-est; ecco la mappa:

L'anticiclone africano sarà costretto a piegare la testa, introducendo condizioni di variabilità ed un clima meno caldo quantomeno al nord e su parte del centro dove si avranno anche dei temporali. Ancora caldo invece sulle Isole e al sud dove seguiterà ad agire la "gobba" africana, anche se in via di attenuazione.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località