Meteo 7 giorni: settimana ricca di ESTREMI!

È cominciata una nuova settimana, quella che certamente si rivelerà la più calda di questo mese di Giugno. L'anticiclone africano è in rapida espansione verso l'Italia e si piazzerà su di essa almeno per altri tre giorni garantendo condizioni di forte stabilità e gran caldo.

Le temperature saliranno ovunque, da nord a sud, ma in maniera particolare su Sardegna, regioni tirreniche e sud Italia dove ci aspettiamo punte massime fino a 38-39°C, come in tutte le ondate di caldo di grande caratura. Ma a differenze delle scorse estati, quando questi anticicloni sembravano poter scorrazzare indisturbati sul Mediterraneo, questa volta potrebbe rivelarsi solo una toccata e fuga del grande caldo.

Già da venerdì 23 Giugno l'anticiclone inizierà a scricchiolare a causa di un cavo d'onda proveniente dall'Atlantico. Questo fronte fresco e secco alle alte quote attraverserà l'Italia dando vita ad un severo peggioramento a stampo temporalesco: considerando le elevate temperature che incontrerà sulla sua strada è lecito aspettarsi fenomeni di rilievo, come grandinate e forti colpi di vento. Ma a quanto pare questo passaggio temporalesco si rivelerà determinante per l'arrivo di altre correnti più gradevoli provenienti dai quadranti settentrionali, che nell'ultima settimana di Giugno potrebbero tenere a bada l'anticiclone africano, come annunciato in questo articolo.

Analizziamo nel dettaglio cosa ci attende giorno per giorno:

Martedì 20 Giugno: caldo sempre più intenso da nord a sud. Punte di 34°C in Val Padana, lato tirrenico e Sardegna. Nubi di polvere sahariana in arrivo.

Mercoledì 21 Giugno: Solstizio d'Estate con tempo stabile ovunque. Rari temporali solo sulle Alpi in serata. Caldo in intensificazione ovunque, punte di 38°C sul lato tirrenico e Sardegna. Vaste nubi di sabbia sahariana sporcheranno i cieli italiani.

Giovedì 22 Giugno: generalmente stabile e molto caldo, da nord a sud. Afa su pianure e coste. Punte di 36-38°C sulle isole maggiori. Tanta polvere desertica in atmosfera.

Venerdì 23 Giugno: forti temporali in arrivo al nord, anche con rischio grandine e colpi di vento. Grande caldo al sud, oltre 37°C nelle zone interne.

Sabato 24 Giugno: temporali in estensione al centro e al versante adriatico, rischio fenomeni violenti. Temperature in lento calo.

Domenica 25 Giugno: aria fresca in isolamento nel Mediterraneo, tanta instabilità da nord a sud specie nelle ore pomeridiane e serali. Temperature in netto calo.

Lunedì 26 Giugno: generalmente instabile specie nel pomeriggio. Temperature in ulteriore lieve calo.

