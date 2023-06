Meteo 15 giorni: SCENARI INSTABILI tra fine giugno e primi di luglio?

Di seguito, la media degli scenari del modello americano valida per mercoledi 28 giugno:

Dopo la parentesi bollente africana, l'estate potrebbe virare verso connotati decisamente più gentili sul fronte delle temperature.

L'alta pressione africana farà un passo indietro verso sud, mentre prenderà piede il braccio orientale dell'alta pressione delle Azzorre, che dovrebbe introdurre un corridoio di correnti da nord-ovest in quota sulla nostra Penisola. Un tipo di tempo molto comune alla fine di giugno, garanzia di temperature non troppo elevate e qualche temporale sui rilievi alpini ed appenninici.

Dal punto di vista delle temperature, ecco i valori previsti a 1500 metri dalla media termica del modello americano per la medesima giornata.

Prendendo sempre per buona l'isoterma + 20° a 1500 metri come confine tra caldo intenso e sopportabile, notiamo sulla nostra Penisola temperature alla medesima quota comprese tra 16 e 17°; in altre parole, farà ovviamente caldo, ma nulla di esagerato da nord a sud. Inoltre, qualche temporale si farà vedere al nord e nelle aree interne dell'Italia centrale.

Facciamo ora un passo avanti. Questa è la media degli scenari del modello americano valida per domenica 2 luglio:

Notiamo un corridoio di correnti occidentali con l'alta pressione centrata sul nord Africa; in altre parole, un tempo non troppo caldo e non troppo stabile sull'Italia.

Dal punto di vista delle piogge, in ultima analisi vi proponiamo la mappa della probabilità di pioggia a scala italica valida sempre per domenica 2 luglio. Vi ricordiamo che: In blu probabilità di pioggia bassa (sotto al 25%), in verde medio-bassa (fra 25 e 50%), in giallo medio-alta (fra 50 e 75%) e in rosso alta o molto alta" (oltre il 75%).

Al nord probabilità di pioggia molto elevata sulle Alpi. Probabilità di pioggia elevata anche nelle aree interne dell'Italia centrale, più bassa o nulla sulle Isole ed estremo sud.

