Meteo 7 giorni: sarà un'ondata di caldo da DIMENTICARE, occhio ad isolati violenti TEMPORALI

L'anticiclone africano ha preso pieno possesso dell'Italia e continuerà a rinforzarsi nel prosieguo di settimana fino ad assumere connotati eccezionali. Questo significa che il caldo andrà man mano intensificandosi su tutta Italia, soprattutto al centro e al sud dove si piazzerà la radice sub-tropicale.

Le temperature saliranno oltre i 35°C su tantissime località della nostra penisola, fino a superare i 40°C nelle aree interne della Sardegna, della Sicilia, della Calabria, della Basilicata e della Puglia: queste temperature esagerate saranno più probabili nei giorni di giovedì, venerdì, sabato e domenica.

Avremo gran caldo anche al nord, specie in pianura Padana, ma con qualche grado in meno rispetto al Meridione. Il settentrione, infatti, si ritroverà sul bordo del potente anticiclone africano, venendo pertanto attraversato da masse d'aria leggermente meno calde.

Trovandosi sul margine dell'anticiclone sarà più alta la possibilità di contrasti con aria fresca atlantica: nel corso della settimana, infatti, potremo assistere a isolati ma potenti temporali pomeridiani e serali sulle Alpi e a sprazzi anche in pianura Padana. Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino alto Adige, alto Veneto e Friuli saranno le aree dove avremo maggior rischio temporali per quasi tutta la settimana.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Martedì 21 giugno: stabile su gran parte d'Italia e clima caldo. Isolati temporali pomeridiani e serali al nord. Temperature in aumento.

Mercoledì 22 giugno: possibile ritorno dei temporali al nord, localmente molto intensi. Caldo eccezionale al centro e al sud con picchi di 37-38°C nelle aree interne.

Giovedì 23 giugno: temporali e acquazzoni sparsi al nord, forte anticiclone africano al centro e al sud. Temperature in ulteriore aumento, picchi di 40°C nelle zone interne del sud e delle isole maggiori.

Venerdì 24 giugno: situazione analoga al giorno precedente. Temporali sparsi al nordovest e sulle Alpi, grande caldo altrove.

Sabato 25 giugno: Instabilità al nord con fenomeni localmente violenti. Nubi sparse al centro, ma clima molto caldo. Temperature eccezionali al sud.

Domenica 25 giugno: variabilità al nord, con temporali isolati ma forti. Stabile al centro e al sud con caldo intenso.

Lunedì 26 giugno: alta pressione ancora predominante su buona parte d'Italia. Migliora al nord. Temperature in ulteriore aumento.

Cosa succederà a 15 giorni? Leggi qui >>>

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località