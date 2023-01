Meteo 7 giorni: ritornerà la PIOGGIA dopo tanta alta pressione!

Sembra non esserci più dubbi: dopo oltre due settimane di alta pressione o piogge di poco conto ritornerà il maltempo su gran parte d'Italia. Il merito sarà di una perturbazione atlantica molto vasta e carica di precipitazioni, la quale irromperà nel Mediterraneo proprio sul finire della settimana.

Il week-end dell'Epifania, pertanto, avrà una doppia faccia: venerdì 6 e sabato 7 saranno prevalentemente stabili, seppur condizionati da tante nubi basse e altri banchi di nebbia al nord e sul lato tirrenico; domenica 8 le nubi diverranno più compatte e minacciose, tanto da produrre piogge e rovesci su tante località del nord e dell'alto Tirreno.

L'apice del maltempo arriverà tra lunedì 9 e martedì 10, quando le piogge coinvolgeranno non solo il nord ma si estenderanno anche al centro e al sud. Insomma ritornerà il maltempo, quello tardo-autunnale che quantomeno avrà il merito di re-innevare le montagne dopo il caldo anomalo degli ultimi giorni.

È bene chiarire che l'inverno sarà ancora distante dall'Italia anche in questa occasione. Trattandosi di una perturbazione atlantica l'Italia farò i conti con correnti d'aria più umide e poco fredde provenienti da ovest, che manterranno le temperature poco oltre le medie del periodo.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Mercoledì 4 gennaio: rare piogge deboli su Toscana e Sardegna. Nubi al nordest e medio-basso Tirreno. Più soleggiato sul lato adriatico. Temperature in lieve calo.

Giovedì 5 gennaio: rapido miglioramento su tutta Italia, ancora alta pressione presente sull'Europa meridionale. Temperasture stazionarie.

Venerdì 6 gennaio: alta pressione ben presente su tutta Italia ed Epifania all'insegna della stabilità. Nubi e nebbie in Val Padana, soleggiato e fresco in montagna. Temperature stazionarie.

Sabato 7 gennaio: nubi più compatte al nord e centro Italia, pioviggini su Lazio, Toscana, Liguria. Temperature in lieve calo.

Domenica 8 gennaio: piogge più diffuse e organizzate al nordovest, fenomeni assenti o molto rari altrove. Temperature in lieve calo.

Lunedì 9 gennaio: maltempo sulle regioni tirreniche e al nord. Piogge a tratti di moderata entità e neve in montagna oltre 1500 metri. Possibile lento guasto anche al sud in giornata. Temperature in calo.

Martedì 10 gennaio: migliora al nord, piogge residue al centro e al sud ma con tendenza al miglioramento. Temperature in lieve calo.

