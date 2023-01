Meteo 15 giorni: sempre meno alta pressione e più MALTEMPO

Di seguito, la situazione sinottica attesa in Italia nelle ore centrali di mercoledi 11 gennaio, secondo la media degli scenari del modello americano:

A seguito del sistema frontale che interesserà l'Italia tra domenica 8 e lunedi 9 gennaio, l'alta pressione dovrebbe riprendere temporaneamente in mano le redini del gioco. Il flusso atlantico dovrebbe alzarsi di latitudine e sulla nostra Penisola si avrà un breve periodo più stabile e mite.

Ci sarà comunque poco spazio per l'alta pressione in quanto le correnti nord atlantiche quest'anno sembrano decisamente agguerrite. Attorno alla metà del mese potrebbero lanciare una nuova offensiva sul Mediterraneo, con l'alta pressione che non potrà fare altro che indietreggiare verso sud.

Ecco cosa prevede la media degli scenari americana valida per sabato 14 gennaio:

E' palese come la volontà delle correnti atlantiche di penetrare nel Mediterraneo, tenda a spostare la sfera di influenza dell'alta pressione verso sud. In questo modo, quasi tutta l'Italia, in modo particolare il centro e il nord, saranno sotto condizioni instabili con elevato rischio di pioggia, ma temperature sempre nel complesso miti, ergo neve solo in alta montagna.

Se con un balzo virtuale ci spostiamo a martedi 17 gennaio, notiamo come le correnti perturbate e più fredde probabilmente riusciranno a conquistare in maniera completa l'area mediterranea:

Si formerebbe addirittura un canale perturbato che dal vicino Atlantico invierà impulsi instabili a ripetizione sull'Italia, dove vigerà una zona di bassa pressione. In questo modo, oltre al maltempo, potrebbe arrivare anche un po' di freddo con un calo della quota neve quantomeno sulle regioni settentrionali.

