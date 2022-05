Meteo 7 giorni: la rapida rinfrescata lascerà spazio al prepotente anticiclone AFRICANO

Ci attendono sette giorni decisamente movimentati soprattutto dal punto di vista termico, considerando che le temperature scenderanno e saliranno di oltre 10°C nell'arco di breve tempo.

Attualmente ci troviamo in condizioni di caldo eccezionale per il periodo, decisamente in anticipo sulla tabella di marcia! Il responsabile è il solito anticiclone africano, che a quanto pare sembra voler essere ancora protagonista all'avvio di giugno. Nel mezzo ci sarà una rapida rinfrescata, che farà scendere ovunque la temperatura (ve ne abbiamo ben parlato in questo articolo).

La rinfrescata non passerà inosservata: l'aria diverrà decisamente più instabile tra sabato e domenica su gran parte d'Italia e di conseguenza dovremo aspettarci la formazione di numerosi acquazzoni e temporali. Le regioni più interessate dai fenomeni saranno le isole maggiori e le zone interne del centro e del sud. Temporali sparsi e localmente intensi sono attesi anche al nord durante il week-end.

Il tempo rimarrà instabile e gradevole anche negli ultimi giorni di maggio, dopodiché l'anticiclone tornerà a fare la voce grossa su tutta Italia, favorendo un repentino aumento termico.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Venerdì 27 maggio: instabilità in aumento al centro e al sud, specie nelle ore pomeridiane. Fenomeni più isolati al nord. Temperature stazionarie.

Sabato 28 maggio: depressione dal Mediterraneo occidentale verso il centro ed il sud, in arrivo temporali diffusi e locali grandinate intense. Instabilità in aumento anche al nord. Temperature in calo.

Domenica 29 maggio: aria più fresca su tutta Italia, temporali e rovesci sparsi specie al centro e al sud. Instabilità disorganizzata al nord. Temperature in calo.

Lunedì 30 maggio: temporali sparsi al pomeriggio nelle aree interne e sui monti.Temperature stazionarie.

Martedì 31 maggio: temporali pomeridiani nelle aree interne e montuose, ventilato sul lato adriatico e al sud. Temperature in linea con le medie del periodo.

Mercoledì 1 giugno: alta pressione in rinforzo su tutto il centro ed il sud, temperature qui in aumento. Rovesci sparsi sul nordovest.

Giovedì 2 giugno: forte anticiclone su tutta Italia, temperature in netto aumento.

