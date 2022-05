FINE MAGGIO con aria più FRESCA! Ecco quanto crollano le temperature

Il gran caldo africano lascerà ben presto spazio ad aria più fresca proveniente dal centro-nord Europa. Sarà solo una breve parentesi, come già accennato in questo articolo, in quanto con l'avvio di giugno l'aria tornerà a farsi bollente su tante nostre regioni a causa di una nuova avvezione sub-tropicale nel Mediterraneo.

Il periodo più fresco sarà compreso grossomodo tra domenica 29 e martedì 31, momento in cui irromperà aria molto più fresca dal centro-nord Europa richiamata da una depressione a spasso nel Mediterraneo. Proprio tale depressione porterà acquazzoni e temporali su tante nostre regioni, così come accennato in questo articolo.

Il calo termico più sostanzioso riguarderà il nord Italia, dove nella giornata di domenica si prevede un'anomalia termica negativa (al suolo) tra i 5 ei 9°C. Questo significa che le temperature scenderanno di almeno 5°C sotto le medie del periodo e in alcune aree (come Veneto ed Emilia Romagna) il calo termico sarà ancora più sostanzioso.

Calo termico atteso anche al sud, seppur in modo decisamente più contenuto. Naturalmente laddove ci saranno acquazzoni e temporali il calo termico sarà ancor più accentuato e addirittura le temperature potrebbero momentaneamente crollare fin sotto i 14-15°C. In presenza del Sole avremo temperature massime generalmente tra i 20 e i 27°C nel periodo in esame.

Queste le massime previste per domenica 29 maggio: