Meteo 15 giorni: giugno partirà con una forte, ma breve, ondata di caldo?

L'anticiclone africano è una presenza subdola sul Mediterraneo. Spesso si fa vedere in punta di piedi nelle elaborazioni a medio termine, per poi esplodere all'improvviso, mettendo d'accordo tutte le elaborazioni modellistiche.

Dopo il break rinfrescante del fine settimana, la solita depressione andrà a tuffarsi nel punto malefico, ovvero ad ovest del Portogallo. Questa mossa equivarrà ad un rigore a porta vuota per il famigerato Gobbo di Algeri, che come un falco uscirà dalla sua tana inglobando tutta l'Italia all'inizio del mese di giugno.

Fortunatamente non sembra trattarsi di un'ondata calda di lunga durata, ma il rialzo termico che proporrà sarà notevole, specie al centro e a meridione. In sostanza, saremo già alla seconda ondata calda di un'estate che non sembra promettere nulla di buono per l'Italia.

La prima mappa mostra le temperature a 1500 metri attese in Italia nella giornata di venerdi 3 giugno:

Ecco la vampata africana che interesserà in pieno la nostra Penisola, con temperature di molto superiori alla media da nord a sud. Da notare come tutto attorno, per fortuna, le temperature si manterranno abbastanza fresche; ciò dovrebbe implicare una relativa facilità di rimozione del Gobbo nei giorni seguenti, quantomeno al nord e al centro.

Se con un balzo virtuale ci spostiamo a martedi 7 giugno, notiamo una situazione molto diversa rispetto alla precedente:

L'alta pressione africana dovrebbe sgonfiarsi sotto la spinta delle correnti fresche provenienti dal nord Europa. Mentre al nord e su gran parte delle regioni centrali il tempo dovrebbe rinfrescare con l'arrivo anche di temporali, il meridione e le Isole resteranno ingabbiate tra le grinfie dell'anticiclone e seguiteranno ad avere un clima molto caldo e secco.

Nei prossimi giorni faremo meglio il punto in quanto la situazione è ancora in evoluzione. Continuate quindi a seguirci!

