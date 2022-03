Meteo 7 giorni: l'alta pressione lascia spazio alla PIOGGIA nel week-end

L'anticiclone è un rapido rinforzo su tutto il Mediterraneo centrale ed entro domani riuscirà ad inglobare tutta la penisola portando non solo stabilità ma anche un progressivo aumento delle temperature, come già approfondito in questo articolo.

Ma quanto durerà l'anticiclone? Il promontorio anticiclonico sarà alimentato da aria mite, in quota, proveniente sia dal nord Africa che addirittura dalla Scandinavia (dove in queste ore si è insediato un campo di alta pressione piuttosto coriaceo). Il transito in alta quota di queste masse d'aria più calde favorirà cieli sereni su tutta Italia in settimana, almeno fino a venerdì, a cui si aggiungerà un netto aumento delle temperature sia in montagna che in pianura.

Tuttavia non sarà un anticiclone persistente, bensì potremmo considerarlo come un anticiclone mobile che si innalzerà ad est di una depressione atlantica e che di conseguenza tenderà a muoversi fino ad abbandonare l'Italia.

Proprio nel week-end l'anticiclone potrebbe farsi da parte e lasciar spazio alla depressione atlantica appena menzionata, la quale riporterebbe la pioggia su tante nostre regioni del centro e del sud.

Qualche fenomeno potrebbe raggiungere anche il nord Italia tra sabato e domenica: le possibilità più alte riguardano i settori montuosi e collinari del nordest tra venerdì sera e sabato pomeriggio:

Poi nel corso di domenica qualche pioviggine potrebbe affacciarsi su Piemonte, Liguria ed Emilia Romagna, mentre le precipitazioni più corpose coinvolgeranno il centro ed il sud.

Ma andiamo con ordine e vediamo cosa ci aspetta nei prossimi 7 giorni:

Martedì 22 marzo: alta pressione in rinforzo anche al sud ma persistono le temperature basse su gran parte d'Italia.

Mercoledì 23 marzo: anticiclone in rinforzo su tutta Italia, temperature massime in aumento e tempo stabile.

Giovedì 24 marzo: alta pressione in rinforzo e tempo stabile. Temperature in generale aumento.

Venerdì 25 marzo: stabile su tutta Italia con Sole dominante. Temperature in aumento, massime fino a 22°C in pianura Padana e zone interne del centro e del sud.

Sabato 26 marzo: peggioramento ad opera di una perturbazione atlantica. Piogge e locali temporali in Sardegna, in estensione entro sera su Sicilia e lato tirrenico centro-meridionale. Piovaschi e neve in alta quota sul Triveneto.

Domenica 27 marzo: piogge e rovesci diffusi al centro e al sud, qualche pioviggine in transito anche al nord. Temperature in generale calo.

Lunedì 28 marzo: possibili piogge leggermente più diffuse al nord (specie sul Triveneto), ancora maltempo sul lato adriatico, migliora altrove.

