L'anticiclone a pieno sull'Italia, guardate che TEMPERATURE in settimana!

Come già anticipato nei precedenti articoli, l'anticiclone diventerà assoluto protagonista nel corso della settimana su tutta Italia, portando i primi veri tepori primaverili in linea con l'avanzata stagionale.

Il promontorio anticiclonico si rinforzerà sull'Italia tra mercoledì 23 e sabato 26 grazie all'arrivo di masse d'aria più miti (in alta quota) sia dal nord Africa che clamorosamente dalla Scandinavia. Al momento, infatti, è presente una forte area di alta pressione sulla penisola scandinava alimentata da aria più calda alle alte quote: sarà proprio questa massa d'aria a scendere di latitudine fino a transitare sull'Italia, rafforzando l'alta pressione a tutte le quote e contirbuendo a far salire la temperatura da nord a sud.

Le temperature massime sono attese in netto aumento su tutto lo Stivale, specie in pianura Padana e nelle aree interne del centro e del sud. Tra giovedì e venerdì avremo picchi di temperatura superiori ai 21-22°C su Lombardia, Emilia Romagna, basso Veneto, Toscana, Puglia, Basilicata, Umbria. Altrove valori non molto diversi.

Sarà clima gradevole anche in montagna.

Eloquenti le massime previste venerdì:

Nel fine settimana non ci saranno grandi variazioni termiche, nonostante la possibile presenza di maggior nuvolosità e anche piogge a causa di una perturbazione atlantica (leggi qui maggiori informazioni).

L'aumento termico sarà tale da portare la colonnina di mercurio sopra le medie del periodo di almeno 2-4°C al centro e al nord e in media o leggermente sopra la media al sud (eccetto le isole maggiori dove potrebbero persistere temperature leggermente inferiori al periodo).

Bisogna considerare, inoltre, che attualmente stiamo vivendo temperature fortemente sotto le medie del periodo (anche fino a 8°C sotto media al sud), pertanto l'aumento termico nei prossimi giorni sarà notevole.