Meteo: nel fine settimana torna la PIOGGIA! Saranno bagnate anche le zone più bisognose?

L'alta pressione, dopo le ultime incertezze al sud, ci terrà compagnia fino a venerdi garantendo anche un graduale aumento delle temperature che si riporteranno su valori primaverili.

Sul fronte delle piogge, una perturbazione si farà vedere nel prossimo week-end, ma i risvolti in campo precipitativo non saranno ancora quelli sperati.

In sostanza, l'alta pressione sull'Europa centro-settentrionale sarà ancora troppo forte da consentire un transito frontale organizzato su tutta l'Italia. Ne scaturirà un passaggio piovoso ancora una volta al centro-sud, anche se qualche pioggia sul Tirreno potrebbe esserci. Niente da fare invece per il nord che dovrà aspettare fino alla fine del mese.

La prima mappa, ovviamente suscettibile di modifiche, mostra la sommatoria delle piogge attese in Italia nella giornata di sabato 26 marzo:

Ecco i rovesci sulla Sardegna che sta facendo una buona scorta di acqua in questo periodo. Qualche piovasco potrebbe interessare anche il medio-basso Tirreno e la Sicilia nell'arco della giornata, per il resto tutto secco.

Queste invece sono le piogge attese per domenica 27 marzo:

Niente da fare per il nord e la Toscana che seguiteranno a vedere tempo secco. Qualche rovescio sarà possibile sulle Isole e dal Lazio verso sud, in modo particolare tra la Sicilia orientale e la Calabria ionica. Temperature in leggero calo al centro e al sud, stazionarie su valori molto miti al nord.

