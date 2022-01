Meteo 7 giorni: l'alta pressione fa la voce grossa, ma il freddo resta in agguato

Dopo il transito della piccola perturbazione delle scorse ore, capace di portare un velo di neve su diverse località del centro Italia e finanche fiocchi sulla Capitale, l'alta pressione è pronta a riconquistare tutta la nostra penisola.

Come già accennato in questo articolo l'anticiclone in arrivo sarà piuttosto coriaceo e alimentato da aria decisamente più mite alle medio-alte quote. Le temperature, dunque, sono destinate ad aumentare su tutta Italia ed in particolar modo su colline e rilievi, più esposti alle forti inversioni termiche tipiche degli anticicloni invernali.

La stabilità sarà nostra fedele alleata almeno fino all'inizio della prossima settimana, mai giorni più miti saranno quelli tra venerdì e domenica, ovvero nel momento in cui transiterà la parte più stabile e mite dell'anticiclone. Torneranno dei locali banchi di nebbia, principalmente nelle valli e in pianura Padana, specie nel week-end.

Le carte in tavola potrebbero cambiare nuovamente nel corso della prossima settimana, in particolare nel periodo tra 19 e 25 gennaio: la notevole dinamicità presente in Atlantico, dove l'anticiclone delle Azzorre proverà più volte ad espandersi verso le latitudini sub-polari, potrebbe sfociare in una nuova ondata di freddo dapprima sul nordest Europa e successivamente nel Mediterraneo. Di questo ne parleremo meglio nei prossimi aggiornamenti.

Ma andiamo con ordine e vediamo cosa ci aspetta nei prossimi 7 giorni:

Giovedì 13 gennaio: stabile su tutta Italia, alta pressione in rinforzo. Temperature in calo nelle minime, in aumento nelle massime.

Venerdì 14 gennaio: alta pressione su tutta Italia e tempo stabile. Molto freddo di notte, più gradevole di giorno. Aumento netto delle temperature in montagna.

Sabato 15 gennaio: alta pressione su tutta Italia e tempo stabile. Banchi di nebbia sparsi in pianura Padana e nelle valli. Temperature in aumento nelle massime, scendono le minime grazie alle inversioni termiche.

Domenica 16 gennaio: giornata stabile e caratterizzata da inversioni termiche tra pianura e montagna. Nebbie in Val Padana, clima gradevole su Alpi e Appennini.

Lunedì 17 gennaio: partenza della settimana senza particolari preoccupazioni. Insiste l'alta pressione da nord a sud. Nebbie sparse al nord e nelle valli. Temperature stazionarie o in lieve calo.

Martedì 18 gennaio: possibile intrusione di aria fredda dai Balcani verso il centro e il sud, ma senza particolari fenomeni (da confermare). Temperature in calo.

Mercoledì 19 gennaio: venti di tramontana in rinforzo sull'Adriatico e al sud e aria più fredda in arrivo. Qualche fenomeno sul Meridione, secco altrove. Temperature in netto calo.

