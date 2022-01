Week-end con L'ANTICICLONE, guardate come aumentano le temperature

Sono in arrivo quattro giorni di forte stabilità grazie al ritorno dell'anticiclone delle Azzorre: in questa occasione, fortunatamente, non assisteremo ad un'ondata di caldo anomalo come quella occorsa a Capodanno, capace di portare le temperature di almeno 15°C sopra le medie del periodo.

Sebbene non ci sarà una vera e propria ondata di caldo anomalo, avremo comunque un aumento delle temperature su tutta Italia, soprattutto su montagne e colline. L'aumento termico, ovviamente, riguarda perlopiù le ore centrali delle giornate mentre di notte e all'alba le inversioni termiche fanno il loro lavoro, producendo un forte calo termico su pianure, conche e valli.

Dunque l'anticiclone in arrivo, destinato ad avvolgere tutta Italia tra giovedì 13 e domenica 16, causerà un nuovo aumento delle temperature. A pagarne le conseguenze saranno Alpi e Appennini dove ci aspettiamo un aumento delle temperature fino a 6-8°C oltre le medie del periodo (quasi 15-17°C in più rispetto ai valori attuali).

Lo zero termico salirà vertiginosamente tra venerdì e domenica mattina, fino a raggiungere i 2800/3000 metri di altitudine sulle Alpi e l'Appennino centrale e settentrionale. Qualche grado in meno sull'Appennino meridionale, ma pur sempre fortemente sopra le medie del periodo. Insomma, in arrivo nuovi giorni pessimi per il manto nevoso presente in montagna.

Nei giorni di venerdì e sabato è molto probabile che la colonnina di mercurio possa salire fino a 8-10°C a 1500 metri di quota sia sulle Alpi che sull'Appennino settentrionale, in particolare nelle località che non saranno situate in conche e valli.

In pianura saranno protagoniste le inversioni termiche: di notte e all'alba le temperature crolleranno ovunque, specie in pianura Padana, mentre di giorno avremo un aumento marcato. I valori più alti li registreremo al sud dove non escludiamo picchi di 14-15°C. Massime fino a 9-13°C al nord dove splenderà il Sole.

Col ritorno delle inversioni termiche è possibile la formazione di banchi di nebbia nelle valli e in pianura Padana, specie nei giorni di sabato e domenica.

L'anticiclone persisterà fino al termine della settimana e forse fino alla giornata di lunedì 17, dopodiché le temperature potranno nuovamente scendere a causa di aria più fredda proveniente da nordest (leggi qui maggiori approfondimenti).