Inizio settimana prossima: FREDDO o ANTICICLONE?

Sembra ormai assodato che il prossimo fine settimana trascorrerà tra le braccia di un placido anticiclone. Il vento si attenuerà così come le piogge e le nevicate che ancora interessano parte del centro-sud. Torneranno però le nebbie sulle pianure e peggiorerà la qualità dell'aria nelle grandi città, congiuntamente ad una mitezza quasi primaverile sui rilievi.

Quanto durerà questa situazione? Le mappe per la prossima settimana non danno un esito previsionale univoco. Il modello americano opta per una nuova ondata di freddo, mentre l'europeo fa permanere l'alta pressione più del dovuto, con veloci disturbi freddi sulle estreme regioni orientali.

La prima mappa mostra la situazione attesa in Italia nella giornata di martedi 18 gennaio secondo il MODELLO AMERICANO:

Alta pressione sul Regno Unito e discesa fredda sull'Europa orientale, con successivo coinvolgimento anche dell'Italia. Se questa tesi fosse corretta, l'inizio della settimana prossima vedrebbe un nuovo calo termico ed altre nevicate anche a bassa quota specie al centro e al sud.

Molto diversa invece la tesi del MODELLO EUROPEO per il medesimo giorno, ovvero martedi 18 gennaio:

Notiamo un'alta pressione nettamente più invadente che non consentirebbe l'arrivo del freddo sull'Italia. L'aria fredda sfilerebbe più ad est con effetti molto limitati solo sul basso Adriatico e il meridione, mentre sul resto della Penisola la situazione non cambierebbe.

Chi avrà ragione? E' difficile dirlo in quanto entrambe le medie confermano in sostanza ciò che viene contemplato dai rispettivi scenari ufficiali. Tenuto però conto che il modello canadese per il medesimo periodo strizza l'occhio al modello europeo, siamo costretti ad un 60% pro anticiclone e 40% pro colata fredda.

Nei prossimi giorni faremo meglio il punto alla luce delle nuove uscite modellistiche. Continuate a seguirci!

