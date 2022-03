Meteo 7 giorni: il ruggito dell'inverno a marzo, serie di ondate FREDDE in Italia

Il risveglio tardivo dell'inverno non passerà inosservato in Italia, proprio quando tutti pensavano ad un rapido avvicinamento della primavera. Ebbene così non sarà, perchè il freddo sarà protagonista indiscusso del tempo italiano almeno fino alla metà del mese.

Oltre al freddo, a tratti intenso, potremo assistere a diverse ondate di maltempo in gran parte di stampo artico-continentale, quindi caratterizzate da venti freddi settentrionali e nevicate fino a quote relativamente basse.

Tutti i modelli matematici sono concordi sull'avvio di questo lungo periodo freddo, che certamente ci accompagnerà per almeno altri sette giorni. Nel mirino delle fredde correnti nord-orientali ci sono le regioni meridionali e del versante adriatico, mentre si riducono sempre più le possibilità di un coinvolgimento diretto del nord e del medio-alto Tirreno (eccetto qualche fenomeno di passaggio).

Eloquenti le anomalie termiche previste per la festa della donna:

Il primo peggioramento è già in atto e raggiungerà l'apice sabato con maltempo diffuso al sud (e neve in collina, come potete leggere in questo articolo). Ancora freddo e instabilità sparsa domenica, poi lunedì altro passaggio perturbato con maltempo diffuso sulle regioni centrali e meridionali, ancora una volta con neve fino in collina.

Ma la portata principale di questo periodo invernale potrebbe arrivare a metà prossima settimana, ovvero tra martedì 8 e venerdì 11, quando masse d'aria gelide continentali (provenienti dalla Russia) potrebbero invadere il Mediterraneo portando con se gran freddo e nevicate sulle coste. Anche in questo caso l'obiettivo del maltempo potrebbe essere il lato adriatico ed il sud, mentre il nord vivrebbe l'ennesimo periodo freddo ma secco.

Ma andiamo con ordine e vediamo cosa ci aspetta nei prossimi 7 giorni:

Sabato 5 marzo: maltempo diffuso al sud, graduale miglioramento al centro. Nevicate abbondanti in Appennino fino in collina su Basilicata e Campania. Temperature in calo.

Domenica 6 marzo: instabilità sparsa sul lato adriatico, Romagna, Puglia, Calabria e SIcilia. Possibili nevicate fino in collina sull'Appennino centrale. Temperature in calo.

Lunedì 7 marzo: fronte instabile al centro e al sud con piogge diffuse e nevicate in collina (oltre 400-500 metri). Più asciutto al nord.

Martedì 8 marzo: possibile nuova ondata di freddo intenso dai Balcani. Nuove nevicate a quote basse sul medio adriatico. Fenomeni di passaggio anche al nord per poche ore.

Mercoledì 9 marzo: possibile intensa ondata di freddo dai Balcani, con neve a bassissima quota sul lato adriatico e al sud. Secco e freddo al nord.

Giovedì 10 marzo: persistenza del freddo e del maltempo. Le correnti nord-orientali potrebbero portare altre nevicate a bassissima quota e addirittura sulle coste del lato adriatico. Probabile gelo secco al nord.

Venerdì 11 marzo: insistono le correnti gelide nord-orientali al centro e al sud, con neve a quote bassissime (da confermare).

