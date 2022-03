Meteo 15 giorni: si SPALANCANO le porte della PIOGGIA sull'Italia?

La seconda decade di marzo potrebbe portare in grembo un cambiamento radicale degli assetti meteorologici sul nostro Paese. In sostanza, se ne andranno le correnti fredde orientali, mentre prenderà piede una circolazione più umida di stampo atlantico che potrebbe finalmente riportare la pioggia anche laddove serve maggiormente.

Iniziamo dalla media degli scenari del modello americano valida per domenica 13 marzo:

L'ingresso dell'aria umida atlantica potrebbe essere preceduto da una confluenza tra l'aria fredda presente più ad est e le suddette correnti atlantiche. Se così fosse, le nevicate al nord, in una prima fase, potrebbero avvenire a quote molto basse se non in pianura, specie al nord-ovest.

La mappa mostra finalmente l'Europa occidentale libera dall'alta pressione. Si nota un'ampia saccatura, ovvero una figura aperta di bassa pressione, con al centro un sistema frontale molto vasto. Le correnti meridionali a precedere (frecce rosse) potrebbero portare le prime preziose piogge al nord e sul Tirreno, in un contesto termico progressivamente più mite.

L'impronta del flusso atlantico è ben visibile dalla mappa della probabilità di pioggia a scala europea che avremo nella giornata di domenica 13 marzo:

L'alta pressione sarà presente più ad est, dove vedete la probabilità di pioggia bassa o nulla. Evidente anche la progressione delle piogge da ovest, fino ad invadere tutto il nord e il centro dell'Italia, con neve in montagna.

Infine, se con un balzo virtuale ci spostiamo a giovedi 17 marzo, notiamo una situazione davvero favorevole alla pioggia sull'Italia, specie sui settori di ponente, al nord e sulle Isole.

Insomma, secondo le mappe di oggi la siccità al nord potrebbe arrestarsi a partire dal giorno 10 marzo. Ovviamente restate sintonizzati su Meteolive perchè la distanza previsionale è ancora impervia e noi saremo sempre in trincea per segnalarvi qualunque tipo di modifica.

