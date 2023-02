Meteo 7 giorni: il FREDDO raggiunge il culmine, nel week-end cambia tutto!

La fase fredda cominciata ieri sta per entrare nel vivo non solo dal punto di vista termico ma anche sul lato precipitativo: queste ultime ore si sono rivelate piuttosto avare di piogge e nevicate, eccezion fatta per qualche rapida fioccata sulle regioni adriatiche, ma da metà settimana dovremo rispolverare gli ombrelli su diverse regioni grazie all'ingresso di masse d'aria più umide.

Saranno il sud ed il lato adriatico a fare i conti con il maltempo nei prossimi giorni: da un lato Romagna, Marche, Abruzzo, Molise e Puglia centro-settentrionale se la vedranno con un nucleo freddo dai Balcani che apporterà nevicate sparse fino in pianura (ve ne abbiamo parlato in questo articolo); dall'altro ci saranno Sicilia, Calabria, Basilicata, Sardegna che saranno interessate da una depressione situata nel canale di Sicilia. Questa depressione porterà piogge diffuse e locali nubifragi sui versanti ionici specie tra mercoledì e venerdì. Tanta neve è prevista sull'Appennino meridionale fino a quote di bassa montagna.

Il nord resterà ai margini del maltempo ma non del freddo, soprattutto tra mercoledì e giovedì quando avremo un ulteriore calo termico specie nelle minime.

A partire dal week-end il tempo cambierà nuovamente e questa volta ad opera dell'anticiclone delle Azzorre pronto a riappropriarsi dell'Italia. Le correnti fredde dell'est saranno spazzate via e le temperature torneranno a salire fino a riportarsi al di sopra delle medie del periodo su tante regioni.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Martedì 7 febbraio: isolate nevicate su Puglia centro-settentrionale, Molise, Basilicata, Abruzzo meridionale fino in pianura. Piogge in Sicilia. Asciutto al nord lato tirrenico. Clima freddo ovunque.

Mercoledì 8 febbraio: possibile maltempo diffuso al sud con nevicate abbondanti in collina. Fenomeni sparsi sul medio-basso Adriatico, nevosi a bassissima quota. Asciutto al nord. Temperature stazionarie.

Giovedì 9 febbraio: depressione al sud con maltempo diffuso su Sicilia, Calabria, Basilicata. Nevicate abbondanti in Appennino, fiocchi fino in collina. Nevicate sparse fino in pianura su Romagna, Marche, Abruzzo. Più asciutto sul resto del nord.

Venerdì 10 febbraio: persiste il maltempo al sud, specie su Sicilia ionica e Calabria meridionale. Via via più stabile altrove. Temperature in lieve aumento.

Sabato 11 febbraio: rapido rinforzo dell'anticiclone su tutta Italia, rapido esaurimento dei fenomeni al sud. Temperature in lieve aumento.

Domenica 12 febbraio: anticiclone su tutta Italia, clima rigido di notte e all'alba, più gradevole di giorno.

Lunedì 13 febbraio: poche variazioni, anticiclone su gran parte del Mediterraneo centro-occidentale e tempo stabile. Inversioni termiche accentuate su pianure e valli.

