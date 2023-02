Meteo 15 giorni: nuovo STOP all'inverno e VITA DURA per la PIOGGIA, specie al nord

La rilevazione effettuata ieri in merito all'altezza del Fiume Po in Pianura Padana, denota la preoccupazione più che fondata per le riserve idriche del settentrione. Il Grande Fiume si presenta di 3 metri sotto lo zero idrometrico, una portata che solitamente è presente in estate. Per fortuna qualche nevicata sulle Alpi occidentali c'è stata, ma ciò non basta per scongiurare una nuova crisi idrica che potrebbe divenire realtà se anche la prossima primavera non garantisse apporti piovosi decenti.

L'ondata di freddo che ci sta interessando terminerà nel peggiore dei modi durante il prossimo week-end, con una spanciata dell'alta pressione che metterà davvero a rischio il proseguo di questo traballante inverno.

Ecco cosa prevede la media degli scenari americana per la metà del mese, in particolare per mercoledi 15 febbraio:

Con una configurazione del genere, risulta inutile sperare che il cielo possa elargire qualcosa, sia sottoforma di pioggia che di neve. Come ormai è consuetudine, la nostra Penisola resterà ingabbiata nella stabilità con nebbia, smog e valori termici fuori norma specie in quota. Niente pioggia e tantomeno neve quindi sulle lande desolate del nostro settentrione, che vedrà aggravarsi il problema della carenza idrica in vista della primavera che speriamo sia diversa da quella dello scorso anno.

Il colpo d'occhio della "secchezza" che pervaderà la nostra Penisola lo si evince osservando la mappa della probabilità di pioggia a scala europea imbastita sempre dal modello americano e valida per mercoledi 15 febbraio:

Ecco la "gabbia anti-pioggia" centrata proprio sull'Italia come nelle peggiori invernate che abbiamo imparato a conoscere negli ultimi tempi. Tutto attorno le piogge saranno invece presenti.

Quanto durerà questa situazione? Cambiamenti decisi di configurazione ancora non se ne vedono. Questa è la media degli scenari americana valida per domenica 19 febbraio:

Niente Atlantico e niente perturbazioni. Solo la possibilità che un po' di aria fredda interessi nuovamente l'Italia, ma con guasti relativi e transitori.

Insomma, oggi le notizie non sono per nulla positive. Vedremo se nei prossimi giorni subentrerà una previsione maggiormente interessante, per il momento continuate a seguirci!

