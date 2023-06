Meteo 7 giorni: il caldo sub-tropicale già agli sgoccioli?

Stiamo vivendo la prima forte ondata di caldo della stagione, una stagione in verità cominciata appena 24 ore fa astronomicamente parlando. L'anticiclone sub-tropicale avvolge tutta Italia, dalle Alpi alla Sicilia, favorendo una stabilità granitica e anche tanto caldo, a tratti molto intenso specie al sud e sulle isole maggiori.

Questa ondata di caldo, tuttavia, avrà vita molto breve. Da domani irromperà aria più fresca in quota sul nord Italia che darà vita ad un peggioramento prevalentemente temporalesco. Questa massa d'aria più fresca dilagherà su tutta Italia tra sabato e domenica, permettendo un sensibile calo delle temperature su tutta Italia. Questo calo termico, come già visto in questo articolo, sarà più marcato sulle regioni del sud e del medio-basso Adriatico, dove soffierà un moderato vento di maestrale.

Ci sarà un po' di instabilità, ma saranno fenomeni alquanto isolati. Questa situazione andrà avanti fino ad inizio prossima settimana, dopodiché la pressione tornerà pian piano ad aumentare e con essa anche le temperature. Ma non torneremo assolutamente ai caldi valori attuali.

Analizziamo nel dettaglio cosa ci attende giorno per giorno:

Venerdì 23 Giugno: irrompe aria più fresca al nord, rischio temporali intensi specie al Nordest, anche con grandine e colpi di vento. Isolati temporali anche al centro Italia. Gran caldo afoso, temperature in calo a partire dal nord.

Sabato 24 Giugno: instabilità sparsa sulle regioni adriatiche, rischio forti temporali nel pomeriggio. Caldo intenso in attenuazione, temperature in calo ovunque. Maestrale sul lato adriatico.

Domenica 25 Giugno: aria fresca affluirà verso il lato adriatico e il sud, temperature in calo ovunque. Isolati temporali pomeridiani al sud e in Appennino.

Lunedì 26 Giugno: caldo gradevole di giorno al centro e al sud, più marcato in Val Padana e Sardegna. Isolati temporali pomeridiani in montagna.

Martedì 27 Giugno: caldo nella norma, rischio temporali pomeridiani su monti e colline. Temperature in calo.

Mercoledì 28 Giugno: pressione in costante aumento, tempo generalmente stabile. Temperature in aumento.

Giovedì 29 Giugno: stabile su tutta Italia, caldo in intensificazione ma senza eccessi.

