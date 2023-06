Crollo delle temperature in vista su diverse regioni!

Siamo vicini ad un nuovo cambiamento del tempo in Italia, in linea con la dinamicità degli ultimi mesi. Il grande caldo, ora presente su tutta Italia, raggiungerà l'apice nel corso di venerdì 23, dopodiché dovrà fare i conti con incursioni più fresche settentrionali che sembrano realmente intenzionate ad invadere il Mediterraneo.

E a quanto pare ci riusciranno già nel corso di questo week-end! I primi refoli freschi raggiungeranno il nord nel corso di venerdì, dando vita ad una serie di forti acquazzoni, temporali e locali grandinate. Una situazione plausibile considerando che ci saranno forti contrasti termici tra l'aria secca e fresca in arrivo alle alte quote e quella molto più calda e umida presente in Val Padana.

Tra sabato e domenica quest'aria fresca dilagherà su tutta Italia, costringendo la canicola sub-tropicale a ritirarsi sulle proprie latitudini. Con l'anticiclone andrà via anche il caldo intenso, ragion per cui andiamo incontro ad un deciso calo termico su tante nostre regioni.

Sabato avremo già un calo sostanzioso della temperatura, ma domenica sarà ancor più evidente sulle regioni adriatiche e del sud grazie ai venti di maestrale. Da notare le temperature massime di domenica, addirittura inferiori ai 25°C sul versante adriatico. Considerando che tra oggi e venerdì sfioreremo i 37-39°C, avremo un calo termico di oltre 10°C in appena due giorni.

Anche la giornata di lunedì 26 si preannuncia mite su gran parte del sud e del medio-basso Adriatico, complice lo scorrimento di correnti fresche settentrionali provenienti dai Balcani. Avremo anche dei temporali, anche piuttosto intensi nel pomeriggio. Più caldo invece per la Val Padana, Toscana, Lazio e Sardegna, ma senza grandi eccessi.

Si tornerà a respirare anche durante le ore notturne dal week-end! L'afa serale e notturna sarà spazzata via, come si evince dalle minime previste lunedì. La colonnina di mercurio scenderà quasi ovunque sotto i 20°C, valori ideali per tornare a respirare aria gradevole.

Ma da martedì 27 il caldo comincerà lentamente ad aumentare, seppur senza enormi eccessi. Da notare le massime previste in Val Padana, fino a 35°C, complice l'arrivo di aria più secca da ovest/nord-ovest.