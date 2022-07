Meteo 7 giorni: il caldo CONTINUA, ma ci saranno tanti TEMPORALI

Ormai non ci sono piu dubbi: i temporali torneranno a bagnare a più riprese l'Italia seppur in modo disorganizzato, riuscendo però ad interrompere l'egemonia del "bel tempo" e della grande calura sub-tropicale.

Il merito va dato ad un flusso instabile atlantico che scorrerà alle alte quota fin sul Mediterraneo, riuscendo a ridurre di dimensione il vasto anticiclone sub-tropicale. Questo contributo più freddo e instabile in alta quota scorrerà su un vasto serbatoio di aria caldissima e umida, scatenando una serie di temporali che coinvolgeranno diverse nostre regioni a più riprese nel corso della settimana.

Il primo passaggio instabile è atteso tra stasera e mercoledì e coinvolgerà in modo diretto il nord. Tra i maggiori rischi legati a questo guasto del tempo c'è senza dubbio la grandine di grosse dimensioni oltre ai classici nubifragi che daranno luogo ad accumuli di pioggia molto disomogenei.

Tra mercoledì e giovedì qualche temporale si affaccerà anche al centro e al sud, specie nelle aree interne. Poi, tra venerdì e sabato, un altro fronte temporalesco potrebbe invadere il nord (come descritto qui).

Il caldo intenso si ridurrà leggermente ma non andrà via: le temperature, infatti, si manterranno al di sopra delle medie del periodo fino a fine mese.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Martedì 26 luglio: l'anticiclone si indebolisce, forti temporali presenti al nord, qualche fenomeno anche nelle zone interne del centro. Stabile e caldo intenso al sud.

Mercoledì 27 luglio: possibile instabilità al nord e zone interne del centro, in Puglia e Basilicata. Tempo generalmente stabile altrove. Temperature stazionarie o lievissimo calo.

Giovedì 28 luglio: possibile incremento dell'instabilità pomeridiana al centro e al sud, specie nei settori interni. Temperature stazionarie e sempre oltre le medie del periodo.

Venerdì 29 luglio: possibile nuovo forte peggioramento al nord con temporali diffusi e localmente molto forti. Stabile e caldo intenso al centro e al sud. Temperature in lieve calo al nord.

Sabato 30 luglio: caldo su tutto il Meridione, temporali frequenti al nord e calo delle temperature.

Domenica 31 luglio: generalmente stabile eccetto isolati temporali in montagna. Temperature stazionarie, ancora oltre le medie del periodo.

Lunedì 1 agosto: temporali sparsi al nordest e regioni adriatiche, le temperature scendono leggermente ovunque.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

