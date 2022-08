Meteo 7 giorni: grandi SBALZI di temperatura e MALTEMPO, poi...

Siamo alle porte di grandi sbalzi termici e fenomeni piuttosto intensi, da giorni preannunciati qui su meteolive.it! Una forte perturbazione atlantica coinvolgerà principalmente nord Italia e medio-alto Tirreno tra mercoledì 17 e venerdì 19, dove porterà piogge diffuse e potenti temporali. Al tempo stesso questa perturbazione innescherà un forte aumento delle temperature sulle regioni centrali e meridionali tanto da riportare i termometri oltre le medie del periodo di almeno 8-10°C.

Il ritorno del caldo intenso, tuttavia, sarà molto rapido! Già da sabato le temperature torneranno a crollare ovunque grazie all'arrivo di venti più freschi nord-occidentali (come discusso in questo articolo). Anche il maltempo si placherà nel fine settimana, dando spazio a condizioni meteo più stabili da nord a sud.

L'avvio della prossima settimana sarà tutto sommato gradevole dal punto di vista termico, con temperature attorno alle medie del periodo. Tuttavia sarà possibile la formazione di rovesci e temporali pomeridiani su monti e colline a causa di infiltrazioni fresche dai quadranti settentrionali.

Il grande caldo, dunque, si farà da parte e potrebbe farlo addirittura fino al termine di agosto (leggi qui maggiori informazioni).

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Mercoledì 17 agosto: caldo africano al sud, ondata di maltempo in arrivo al nord specie su Alpi e nordovest con rischio temporali intensi e localmente violenti. Temperature in calo al nord, in forte aumento altrove.

Giovedì 18 agosto: caldo intenso al centro e al sud con picchi superiori ai 40°C nei settori interni. Maltempo al nord e medio Tirreno, rischio nubifragi su Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia. Temperature in aumento al sud, stazionarie o in calo altrove.

Venerdì 19 agosto: maltempo in estensione al sud, instabilità persistente al nord. Caldo intenso al sud ma con calo termico dalla sera.

Sabato 20 agosto: miglioramento del tempo su gran parte d'Italia eccetto residui fenomeni al sud e basso Adriatico. Temperature in forte calo e venti di maestrale in rinforzo.

Domenica 21 agosto: tempo generalmente stabile eccetto rari temporali pomeridiani sui monti. Clima ventilato al centro e al sud grazie al maestrale. Temperature stazionarie.

Lunedì 22 agosto: instabilità in estensione al centro e al sud con annesso calo termico.

Martedì 23 agosto: acquazzoni e temporali diffusi nei settori interni, specie monti e colline da nord a sud. Più coinvolto il sud Italia dove qualche fenomeno potrà spingersi fin sulle coste. Temperature stazionarie.

