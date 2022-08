MALTEMPO: tra giovedì e venerdì RAFFICA di TEMPORALI su gran parte d'Italia

Ecco la situazione sinottica attesa sull'Italia nelle ore centrali di giovedi 18 agosto:

Si nota la saccatura in approccio al settentrione con un blando minimo di pressione centrato sul Golfo Ligure. La figura di maltempo sarà preceduta da un richiamo di correnti nord africane che darà luogo a temperature molto elevate al sud, con punte anche di 40-41° nelle zone interne della Puglia e sulla Lucania.

L'incalzare della saccatura da ovest metterà sotto temporali anche intensi il nord e parte delle regioni centrali nell'arco della giornata in parola. La seconda mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'intera giornata di giovedi 18 agosto:

Piatto ricco al settentrione in fatto di temporali, che durante la giornata potrebbero essere anche intensi. Ovviamente non pioverà dalla mattina alla sera, ma avremo anche delle pause. Temperature in calo con l'incalzare dei fenomeni.

Rovesci e temporali nel corso della giornata si estenderanno anche alla Toscana, l'Umbria occidentale e l'alto Lazio. Piovaschi anche sulla Sardegna settentrionale, per il resto cieli velati o lattiginosi per sabbia in sospensione sulla Sicilia e sul meridione in genere.

L'aria fresca atlantica sfonderà su tutta l'Italia nella giornata di venerdi 19 agosto, mettendo fine alla breve ondata di caldo al sud. Ecco le precipitazioni attese per la giornata in parola.

Al nord variabilità con belle schiarite al nord-ovest ed ancora rischio di rovesci o temporali sulle Alpi e al nord-est. Rovesci al centro, specie su Toscana ed aree interne, piovaschi sulla Sardegna e sulla Campania con rotazione delle correnti a nord-ovest. Temperature in calo ovunque e fine del caldo anche al sud.

