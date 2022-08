GRANDE CALDO: mercoledì 17 agosto non ci faremo mancare i 40°! Vediamo dove

L'Africa non si darà per vinta. Tra una perturbazione temporalesca e l'altra proporrà un cuneo anticiclonico mobile sull'Italia che nella giornata di domani, mercoledi 17 agosto, arroventerà le due Isole maggiori ed in parte alcuni settori della Penisola.

Ribadiamo che si trattera di un "prefrontale", in attesa della nuova perturbazione che tra giovedi e venerdi porterà temporali ed aria fresca su gran parte d'Italia.

Quali temperature si raggiungeranno nella giornata di domani, mercoledi 17 agosto, in Italia? Ecco la mappa incentrata attorno alle ore 16:

Occhi puntati sulle due Isole Maggiori dove avremo punte di 38-40° specie nelle aree interne. 36° saranno possibili nelle pianure interne della Toscana, 35° sull'Emilia Romagna e la bassa Lucania, 34° sul Lazio.

Resteranno escluse da questo abbraccio caldo le regioni di nord-ovest dove in giornata si avranno rovesci e temporali specie sul Piemonte.

La giornata di giovedi 18 agosto si annuncia invece perturbata su gran parte del nord e del centro, ma lo vedremo in separata sede.

