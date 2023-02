Meteo 7 giorni: forti nevicate in arrivo, poi marzo parte col piglio giusto!

Tra poco più di 48 ore l'Italia ripiomberà in inverno e, paradossalmente, lo farà proprio sul finire dell'inverno meteorologico. Sarà un finale di febbraio scoppiettante grazie ad una massa d'aria molto fredda proveniente da nord-est, che da domenica porterà non solo piogge ma anche nevicate copiose fino in pianura su diverse regioni, come annunciato in questo articolo.

I fiocchi bianchi scenderanno con altissima probabilità su gran parte del nordovest, anche a quote pianeggianti. Decisamente più favorito il Piemonte e i settori pedemontani dell'Emilia, dove si prospettano accumuli di neve degni di nota (anche superiori ai 50 cm fino in alta collina). In pianura probabile l'arrivo di qualche centimetro di neve sull'Emilia e in Piemonte. Accumuli degni di nota anche nell'Oltrepò pavese, mentre sulle colline della Lombardia centro-settentrionale potrebbero esserci accumuli un po' più sostanziosi.

Neve in collina anche al Nordest, mentre in pianura avremo una veloce possibilità nevosa domenica, dopodiché solo pioggia.

Sul resto d'Italia avremo una quota neve in sensibile aumento man mano che ci spostiamo verso sud: sulle colline di Toscana e Marche settentrionali la neve potrebbe arrivare tra domenica sera e lunedì mattina, mentre più a sud avremo una quota neve nettamente superiore. Più in basso la preziosa pioggia non mancherà.

E l'avvio di Marzo? Con buona probabilità potrebbero persistere le correnti instabili nel Mediterraneo anche nei primi giorni di marzo, foriere di piogge per tante nostre regioni.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Venerdì 24 febbraio: depressione nel Mediterraneo occidentale, nubi più dense al nord, in grado di portare piogge sparse. Stabile al sud ma in arrivo nubi di polvere sahariana ed un forte aumento termico.

Sabato 25 febbraio: piogge sparse al nord e medio-alto Tirreno, stabile al sud con temperature pienamente primaverili (fino a 25°C!). Deciso peggioramento dalla sera su tutto il centro Italia. Temperature in forte aumento al centro e al sud.

Domenica 26 febbraio: sempre più probabile l'arrivo della neve in pianura al Nordovest e in collina al Nordest, Toscana e Marche. Forte nevicata probabile su Torino, una spolverata su Milano (da confermare). Maltempo diffuso per gran parte della giornata. Temperature in forte calo al nord e centro Italia per l'arrivo di aria fredda dall'est, valori in lieve calo al sud.

Lunedì 27 febbraio: nevicate al Nordovest in pianura o bassa collina, graduale miglioramento al centro. Fenomeni sparsi al sud. Temperature stazionarie.

Martedì 28 febbraio: ancora maltempo disorganizzato al centro e al nord, fenomeni sparsi al sud. Temperature in aumento.

Mercoledì 1 marzo: il nuovo mese parte con l'instabilità presente soprattutto al centro Italia. Possibile nuova estensione dei fenomeni anche al nord. Temperature in aumento.

Giovedì 2 marzo: instabilità al centro e al sud, graduale miglioramento al nord. Temperature stazionarie.

