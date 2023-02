Depressione insidiosa dal week-end! Tanta PIOGGIA e NEVE su regioni dimenticate

Freddo, pioggia e neve torneranno molto presto in Italia e spazzeranno via l'anticiclone ormai presente da quasi 15 giorni nel Mediterraneo! L'interazione tra due impulsi freddi e instabili sarà fondamentale per il ritorno del maltempo e dell'inverno in Italia, prevalentemente sulle regioni del centro e del nord.

Già in queste ore il primo impulso freddo polare si sta dirigendo sul Mediterraneo occidentale: questo impulso approfondirà una depressione tra Spagna, Baleari e nord Africa che nel corso delle prossime 72 ore si muoverà verso il mar Tirreno.

Dopo che avrà raggiunto la Corsica, questa depressione incontrerà un altro impulso freddo, questa volta proveniente dall'est Europa! Trattasi di aria molto fredda artico-continentale che intensificherà nettamente tale depressione nel corso di domenica 26 febbraio.

Saranno proprio i giorni di domenica e lunedì quelli più perturbati su gran parte del centro e del nord, in una dinamica che mancava da tempo e che certamente darà il suo contributo per alleviare la pesante siccità in atto.

Oltre alla pioggia dovremo fare i conti anche con la neve, prevists fino in pianura su Piemonte, Emilia, Lombardia. Gli accumuli più abbondanti riguarderanno i monti e i settori pedemontani: sulle Alpi occidentali sono attesi oltre 100 cm di neve entro martedì! Sarebbe davvero una boccata d'ossigeno per i monti e per la natura dopo così tanta siccità e carenza di neve. La neve potrebbe raggiungere le pianure anche del bolognese, del modenese, del reggiano, del parmense, del piacentino, dell'Oltrepò e gran parte della Lombardia occidentale.

Neve anche nei fondovalle alpini del nordest, mentre la pianura Padana orientale tra Friuli, Veneto, ferrarese e Romagna potrebbe ritrovarsi ai margini della neve.

Anche la Liguria riceverà la sua consistente dose di maltempo nel week-end e ad inizio prossima settimana. Oltre alle piogge abbondanti tornerà anche la neve copiosa in collina, con possibile arrivo dei fiocchi fino a bassissima quota su savonese e genovese (nel corso di lunedì).

Man mano che ci spostiamo verso sud la quota neve salirà inevitabilmente, considerando che prevarranno le correnti meno fredde meridionali. Sul centro Italia ci aspettiamo nevicate in collina tra Toscana, Umbria settentrionale e Marche, mentre su Lazio, Abruzzo e Molise nevicherà solo in montagna. Al sud la quota neve resterà molto alta, addirittura superiore ai 1500 metri.