Meteo 7 giorni: forte PERTURBAZIONE da venerdì, poi CROLLO termico!

Siamo alle porte di un nuovo peggioramento di stampo atlantico a cui seguirà, con alta probabilità, un'avvezione fredda di origine artico-continentale che farà precipitare ovunque le temperature!

La perturbazione atlantica irromperà sull'Italia tra la sera dell'Immacolata e venerdì 9: già in questo frangente potremo osservare le prime nevicate in pianura sul Piemonte grazie al transito di aria più calda e umida su un cuscinetto d'aria fredda situato nei bassi strati. Dopo il transito di questo fronte caldo comincerà ad affluire l'aria più fredda che scaverà una depressione sull'alto Tirreno in rapido spostamento verso l'alto Adriatico.

Insomma sabato e domenica saranno due giornate spiccatamente perturbate su gran parte d'Italia e con clima via via sempre più freddo. In particolare nel corso di domenica 11 dicembre ci aspettiamo un sensibile calo termico su tutto il nord ed il centro Italia, il quale favorirà nevicate a quote bassissime al nordest e in alta collina al centro!

Ad inizio prossima settimana le temperature scenderanno anche al sud, fino a portarsi ben al di sotto delle medie del periodo! Le minime scivoleranno fin sotto lo zero nelle valli e in pianura Padana, ma anche al centro e al sud il freddo non mancherà!

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Giovedì 8 dicembre: Immacolata con le nubi su tutto il nord e il centro. Piogge più probabili su Lazio, Marche, Toscana, Umbria, Liguria e Piemonte. Entro tarda sera nevicate a quote bassissime sul Piemonte occidentale e Alpi liguri. Resiste la stabilità al sud. Temperature stazionarie.

Venerdì 9 dicembre: maltempo diffuso sul nord Italia, peggiora anche su tutto il lato tirrenico per insistenti correnti umide atlantiche. Torna la neve a bassissima quota al nordovest, a sprazzi fino in pianura sul Piemonte e Lombardia occidentale. Nevicate sulle Alpi centro-orientali fino in collina nei settori più interni, oltre i 1500 metri sui versanti più esposti ai venti da sud. Temperature in calo al nord, stazionarie altrove.

Sabato 10 dicembre: migliora momentaneamente al nordovest, maltempo al nordest, al centro e al sud. Calano ovunque le temperature, nevicate in collina al nordest, oltre i 1300 metri al centro.

Domenica 11 dicembre: possibile persistenza del maltempo al nord e sul lato tirrenico. Nevicate probabili a quote bassissime entro sera al nordest e Lombardia.Temperature in calo ovunque.

Lunedì 12 dicembre: maltempo al nord con neve a bassissima quota o in pianura. Maltempo anche sul resto d'Italia, nevicate in arrivo in collina al centro. Previsione da confermare.

Martedì 13 dicembre: giornata autunnale al sud con piogge e nubi. Più stabile al nord. Temperature in calo.

Mercoledì 14 dicembre: possibile nuova perturbazione ricca di piogge al centro e al sud, più ai margini il nord!

