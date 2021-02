Meteo 7 giorni: ecco l'offensiva del FREDDO, attesa una storica nevicata sin sulle spiagge al sud!

Storica non vuol dire necessariamente abbondante, ma la neve sui Trulli in Puglia ma soprattutto in Sicilia (più rara) che volteggia sul litorale è comunque un grande evento. Sarà probabilmente così nella giornata di domenica 14 perchè il freddo russo piomberà con veemenza su tutto il meridione determinando nevicate sin sulle coste su molte regioni, indubbiamente una grande gioia per tutti i bambini.



Prima di allora il freddo investirà il nord, già da venerdì, ma soprattutto sabato, abbracciando anche il centro, qui con una bella nevicata lungo tutta la dorsale appenninica ma anche nei fondovalle, specie di Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, molto meno inizialmente sul Lazio, che verrà comunque coinvolto nel corso di sabato, ma con Roma che difficilmente vedrà la neve, ma nevicherà comunque nell'entroterra laziale.

Ecco la sequenza del freddo che colpirà il Paese vista a 1500m, si parte da sabato, seconda mappa domenica all'alba e terza per domenica all'alba, ce ne sarà per tutti:

L'ultima carta è davvero di quelle sorprendenti perchè per vederne di simili bisogna tornare al famoso 31 gennaio del 1999, quando la neve cadde generosa anche a Palermo città.

Questa è la neve che cadrà nella notte fra venerdì e sabato e fino alla mattinata di sabato (in blu scuro e viola la neve più abbondante):

Neve sparsa un po' su quasi tutto il centro Italia e parte del sud fino in pianura e lungo le coste, neve debole anche su ovest Piemonte e alta Lombardia.

Ecco i risvolti nevosi attesi per domenica sul meridione e su parte del medio Adriatico, non abbondanti ma comunque sufficienti a fare notizia:

Martedi 16 il freddo batterà temporaneamente e parzialmente in ritirata verso est, sopraffatto dalla rimonta dell'alta pressione, ma solo per poco, perchè già entro mercoledì un altro sbuffo freddo orientale potrebbe riproporsi soprattutto al nord e in Adriatico.

Al momento l'evoluzione successiva vede l'alta pressione cercare di imporsi ulteriormente stabilizzando il tempo, ma ancora ci sono dubbi su questa evoluzione così "perbenista" del tempo.

SINTESI del tempo sino a giovedi 18 febbraio:

Venerdì 12 febbraio: al mattino nubi al nord-ovest con qualche fiocco di neve su ovest Piemonte e nord Lombardia, schiarite sul nord-est ma freddo indotto dalla Bora. In giornata peggiora al nord-ovest e sull'Emilia-Romagna con deboli nevicate entro sera, segnatamente su basso Piemonte, Liguria, fiocchi a Genova, e rilievi emiliani ma con fiocchi anche a ridosso della fascia pianeggiante limitrofa e sparuti sulla pianura lombarda, Milano compresa.

Al centro dapprima bel tempo, salvo addensamenti sul medio Adriatico, associati a sporadiche nevicate oltre i 200-400m. Peggiora su tutti i settori entro sera con precipitazioni, nevose localmente anche in pianura sulla Toscana, le Marche e i fondovalle dell'Umbria, oltre i 400m sull'Abruzzo e oltre i 600-800m sul Lazio.

Al sud ancora tempo buono, ma peggiora in serata a partire dalla Campania con piogge e neve in Appennino oltre i 900-1000m. Temperature in forte calo al nord e sul medio Adriatico, in serata anche sull'alto e medio Tirreno.



sabato 13 febbraio: al nord graduale miglioramento ma gelido e ancora nubi sul nord-ovest, al centro al mattino ancora perturbato con piogge e soprattutto neve sino a 200-300m, localmente in pianura e sulla costa in Adriatico e sulla Toscana meridionale, oltre i 300m sul Lazio, in calo all'interno sin nei fondovalle, ma solo pioggia su Roma. Migliora nel pomeriggio ma molto freddo, specie in Adriatico. Al sud maltempo con piogge, rovesci, nevicate a quote collinari in Appennino. Temperature in calo anche qui.



domenica 14 febbraio: bello al nord e sulle centrali tirreniche ma freddo, anche intenso in Appennino, nubi e rovesci di neve sul medio Adriatico. Al sud instabile, molto ventoso e molto freddo con rovesci di neve che gradualmente potranno coinvolgere anche le coste sin del nord della Sicilia, asciutto su sud Sicilia e costa campana. Sensibile calo termico al sud, lieve ripresa dei valori in quota al nord.



lunedì 15 febbraio: esaurimento delle nevicate al sud ma ancora rovesci residui su Abruzzo, Molise, Puglia e Lucania, bel tempo altrove ma sempre freddo, sia pure meno intenso.



martedì 16 febbraio: parziale addolcimento delle temperature ma sempre estese gelate notturne, tempo migliore ovunque.



tra mercoledì 17 e giovedi 18 febbraio: possibile rientro di aria fredda da est al nord e lungo l'Adriatico ma con scarso rischio di nevicate, un po' meno freddo altrove e tempo abbastanza soleggiato.

