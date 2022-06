Meteo 7 giorni: CALDO per giorni con poca instabilità, NETTO cambiamento da lunedì?

Quanto dureranno caldo e bel tempo? L'anticiclone africano si è nuovamente impadronito dell'Italia seppur lasciando spazio a qualche nota instabile pomeridiana principalmente sui rilievi. Le temperature aumentano sempre più e lo faranno fino al termine della settimana, dopodiché sembra profilarsi un repentino cambiamento delle condizioni meteorologiche.

L'ipotesi, portata avanti dal modello americano GFS (discussa in questo articolo), mente in chiaro la possibilità di una netta irruzione di aria fresca e instabile nord Atlantica che darebbe vita a numerosi temporali ed un calo termico a cominciare dal nord Italia nel periodo tra 21 e 23 giugno. I primi temporali piuttosto intensi potrebbero manifestarsi al nord già da lunedì 20.

Per quanto riguarda questa settimana bisognerà fare i conti con la tipica instabilità pomeridiana che riguarderà le aree interne e i monti. In particolare tra venerdì e domenica avremo una maggior frequenza di temporali nei settori interni del sud stante l'ingresso di refoli più freschi dai Balcani.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Giovedì 16 giugno: anticiclone africano in netto rinforzo ovunque, caldo fino a 37°C al nord. Isolati temporali nelle aree interne e in montagna. Temperature in aumento anche al centro e al sud.

Venerdì 17 giugno: anticiclone al nord e alto Tirreno, possibile incursione di aria instabile dai Balcani verso il centro e il sud. Rischio temporali intensi nelle aree interne. Temperature stazionarie.

Sabato 18 giugno: possibile irruzione fresca in arrivo sulle regioni del centro e del sud, con temporali diffusi e rovesci. Temperature in calo.

Domenica 19 giugno: isolati temporali, anche intensi, al sud. Più stabile sul resto d'Italia. Temperature stazionarie.

Lunedì 20 giugno: tempo generalmente stabile su quasi tutta Italia al mattino e al pomeriggio. Temporali sparsi in serata al nord dapprima sulle Alpi, in estensione alla Val Padana.

Martedì 21 giugno: stabile su gran parte d'Italia e clima caldo. Isolati temporali pomeridiani e serali al nord. Possibile cambiamento marcato a partire da mercoledì 22.

Mercoledì 22 giugno: ipotetica irruzione fresca nord Atlantica con forti temporali al nord e netto calo delle temperature. Più caldo al centro e al sud.

