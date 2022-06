Meteo 15 giorni: continuerà il CALDO o arriveranno TEMPORALI e FRESCO?

Una grossa lite tra i modelli imperversa oggi sulla rete; una vera e propria "lotta all'ultimo millibar" che complica notevolmente la vita ai previsori.

Cerchiamo di fare chiarezza. All'inizio della settimana prossima avremo un notevole rinforzo dell'alta pressione delle Azzorre che come un pallone si pavoneggerà in pieno Atlantico. Sul bordo orientale della figura stabilizzante scenderanno correnti fresche che costruiranno una saccatura sull'Europa occidentale.

Fin qui non ci sarebbe nulla di diverso rispetto a quanto detto nei giorni scorsi. La novità di oggi, portata lancia in resta dal modello europeo, vede uno sprofondamento della suddetta saccatura in sede iberica con una reiterazione del caldo sulla nostra Penisola ancora per diverso tempo.

Fortunatamente, il modello americano non la vede in questo modo, ma opta per una lenta avanzata della saccatura verso levante, con un progressivo coinvolgimento dell'Italia, specie centro-settentrionale.

A tal proposito, vi mostriamo la media degli scenari del modello americano valida per giovedi 23 giugno.

Ecco l'anticiclone delle Azzorre in Atantico e il flusso di correnti fresche ed instabili interessare l'Europa centro-settentrionale ed in parte il centro-nord della nostra Penisola, con un clima meno caldo ed alcuni temporali.

L'anticiclone africano potrebbe invece indietreggiare verso sud, ma interessare ancora le Isole e parte del meridione (specie le aree estreme) con sole e caldo. Questa tesi, come anticipato, non è contemplata invece dal modello europeo che mostra una nuova rimonta dell'alta pressione stante lo sbandamento della saccatura troppo ad ovest.

Al momento valutiamo al 40% l'ipotesi del modello europeo e 60% quella piu fresca del modello americano.

Volgendo lo sguardo oltre ed arrivando alle soglie della fine del mese, per lunedi 27 giugno, il modello americano contempla ancora la possibilità di avere instabilità al nord e al centro in un contesto non caldo:

Farà caldo invece al sud e sulle Isole, zone ancora interessate dalla propaggine dell'alta pressione africana alle basse latitudini del Mediterraneo.

