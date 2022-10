Meteo 7 giorni: al via la mite ottobrata, guardate le temperature previste

L'alta pressione sta rapidamente invadendo il Mediterraneo e ormai con totale certezza pianterà qui le proprie radici per tutta la prossima settimana. Insomma, dovremo fare i conti con la più classica ottobrata, caratterizzata da giornate miti e stabili su tutto lo Stivale.

C'è ben poco da segnalare sul lato meteorologico per i prossimi sette giorni: il Sole sarà ben presente su quasi tutto lo Stivale, eccetto rari addensamenti. Le piogge saranno solo un miraggio soprattutto al nordovest, dove la necessità di piogge degne di nota è di assoluta importanza.

Solo Sardegna e Sicilia potrebbero ritrovare qualche acquazzone tra 6 e 8 ottobre a causa di una blanda depressione a spasso sull'Africa settentrionale.

Le temperature saliranno soprattutto al nordovest e sul lato tirrenico centro-settentrionale: le massime potranno sfiorare i 25-27°C, regalando giornate molto miti e gradevoli, certamente favorevoli per scampagnate e gite fuori porta e, perchè no, godersi una giornata in spiaggia. Naturalmente farà molto più freddo dopo il tramonto e fino all'alba grazie ai cieli sereni e all'assenza di vento.

Le maggiori anomalie di temperatura sono previste proprio al nordovest, con picchi di 3-4°C oltre le medie. Valori in media o addirittura leggermente sotto le medie al sud.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Lunedì 3 ottobre: alta pressione in rinforzo ovunque, cieli sereni o poco nuvolosi. Rari fenomeni sulle regioni adriatiche. Temperature in lieve aumento.

Martedì 4 ottobre: anticiclone sul Mediterraneo occidentale e perturbazioni atlantiche del tutto bloccate. Aria più fresca ma secca in Italia proveniente dai Balcani. Temperature in aumento lieve nelle massime.

Mercoledì 5 ottobre: tempo generalmente stabile su gran parte d'Italia eccetto rari fenomeni al sud legati a correnti più fresche balcaniche. Temperature stazionarie.

Giovedì 6 ottobre: stabile su quasi tutta Italia, possibile peggioramento in Sardegna per l'arrivo di una piccola e insidiosa depressione da ovest. Temperature stazionarie o in aumento lieve.

Venerdì 7 ottobre: stabile quasi ovunque, eccetto qualche rovescio su Sardegna e Sicilia. Temperature stazionarie.

Sabato 8 ottobre: generalmente stabile su tutta Italia con clima mite di giorno e più freddo di notte.

Domenica 9 ottobre: stabile da nord a sud, un po' di nubi sparse al nord, rari fenomeni sulle isole maggiori. Temperature stazionarie.

Cosa ci aspetta a 15 giorni? Leggi qui >>>

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località