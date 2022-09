Meteo 15 giorni: l'autunno NON si SCORAGGERA' di fronte all'alta pressione

Ottobre, secondo mese dell'autunno meteorologico, risulta solitamente proficuo per avere piogge di un certo peso sulle nostre regioni. In altre parole, le perturbazioni non dovrebbero chiedere il permesso all'alta pressione per entrare nel Mediterraneo...alta pressione che dovrebbe essere una presenza solo fugace e transitoria.

Così invece non sarà. La prima decade di ottobre verrà quasi sicuramente "bruciata" da un dominio anticiclonico fuori luogo, che impedirà il transito di qualunque perturbazione dalle nostre parti.

Tuttavia, l'anticiclone non resterà inossidabile per molto tempo. Già sul finire della settimana prossima arriveranno i primi attacchi orchestrati dalle correnti perturbate atlantiche che faranno piano piano abdicare la struttura stabilizzante dal Mediterraneo.

La prima mappa mostra il quadro sinottico imbastito questo pomeriggio dalla media degli scenari americana per sabato 8 ottobre:

Notiamo l'alta pressione sul Mediterraneo, ma anche le correnti occidentali che inizieranno a "grattare" il dominio anticiclonico, indebolendolo ad iniziare dalle regioni settentrionali.

Anche la mappa della probabilità di pioggia valida per sabato 8 ottobre, mostra diverse aree italiane che potrebbero essere bagnate da questa "meteora" con una probabilità media:

Probabilità addirittura elevata in prossimità dell'arco alpino orientale. Dove vedete il blu o il bianco la medesima probabilità sarà invece bassa o nulla.

Volgendo lo sguardo oltre e arrivando a mercoledi 12 ottobre, la media degli scenari americana opta per un ulteriore ritiro dell'alta pressione dall'Italia per merito di correnti occidentali anche sostenute:

L'abbassamento del flusso atlantico imporrà un aumento del regime precipitativo in Italia. Infatti, la mappa della probabilità di pioggia valida per la medesima giornata mostra gran parte d'Italia abbracciata da una probabilità di pioggia media:

Il contesto termico sarà comunque mite in quanto regolato da correnti mediamente occidentali, di conseguenza non fredde.

