Finale d'Estate fin troppo caldo, ma c'Ã¨ spiraglio per i temporali

L'anticiclone africano sta subendo l'offensiva di deboli correnti provenienti da ovest, che riescono comunque a generare qualche acquazzone e forte temporale, principalmente al Nord.

Sul resto d'Italia persiste il caldo, tuttavia si è verificato un lieve calo delle temperature, seppur non particolarmente marcato. L'elevata umidità presente rende questo calo quasi impercettibile. Ma si tratta solo di una breve pausa del caldo africano, come anticipato più volte nei giorni scorsi: a partire dal weekend, l'anticiclone sovrasterà nuovamente gran parte d'Italia e porterà una nuova avvezione calda, particolarmente intensa e da piena estate, che farà impennare nuovamente la colonnina di mercurio in molte regioni. Il Sud e le isole maggiori saranno i principali bersagli della nuova ondata di caldo, mentre il Nord potrebbe ritrovarsi al margine della cupola anticiclonica e ricevere la visita di correnti più fresche in alta quota provenienti dalla Francia, in grado di generare nuovi temporali:

Ci aspettiamo almeno il transito di due fronti: uno molto veloce e blando nella giornata di sabato e nelle prime ore di domenica, che porterà acquazzoni e temporali sparsi. Il secondo, invece, tra lunedì sera e martedì, potrebbe rivelarsi un po' più incisivo del precedente e causare temporali molto più estesi e intensi su buona parte del settentrione. Per il resto d'Italia, ben poco da segnalare in termini di precipitazioni, mentre il caldo sarà il protagonista assoluto almeno fino all'equinozio d'autunno:

Analizziamo nel dettaglio cosa ci attende giorno per giorno:

Sabato 16 Settembre: acquazzoni e temporali sparsi al nord, più stabile altrove con caldo nella norma.

Domenica 17 Settembre: intensificazione del caldo specie al sud, tempo stabile ovunque.

Lunedì 18 Settembre: caldo ovunque, specie al sud con valori termici eccezionali per il periodo. Stabile al mattino, ritorno dei temporali al Nordovest entro sera.

Martedì 19 Settembre: caldo a tratti intenso su centro e sud, tempo in peggioramento al nord per il transito di un fronte temporalesco da ovest.

Mercoledì 20 Settembre: caldo diffuso specie al sud, generalmente stabile su tutta Italia.

Giovedì 21 Settembre: generalmente stabile su tutta Italia e caldo diffuso di giorno.

Venerdì 22 Settembre: da valutare isolati temporali al nord, stabile e caldo altrove.

Cosa ci aspetta a 15 giorni? Leggi qui >>>

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località