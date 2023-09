L’attacco dell’AUTUNNO si scontrerà con l’ANTICICLONE: chi vincerà?

L'autunno spinge e lotta come un leone in gabbia per poter finalmente scacciar via l'estate dalla nostra Penisola. I tentativi ci saranno...anzi, la nuova stagione potrebbe organizzare un attacco apparentemente ben congeniato a metà della terza decade mensile, ma l'alta pressione non si spaventerà e sul finire del mese proverà nuovamente ad alzare la testa, inviando il proprio messaggio stabilizzante all'Italia. Le temperature, anche con un eventuale ritorno dell'alta pressione, non dovrebbero salire più di tanto, anche se resteranno attestate su valori sempre superiori alle medie del periodo.

Andiamo però con ordine iniziando con l'attacco autunnale sopra menzionato; la prima mappa è la media degli scenari del modello americano valida per sabato 23 settembre:

Sembrerebbe fatta per le correnti atlantiche, che verranno veicolate verso la nostra Penisola da una vasta e prolungata saccatura che abbraccerà quasi tutta l'Europa centro-settentrionale. Le regioni settentrionali e centrali, con questa situazione, si ritroverebbero in autunno, con piogge sparse, temporali e clima abbastanza fresco. Un tempo più variabile con passaggi piovosi e temperature gradevoli potrebbe invece abbracciare il meridione e le Isole, dove il sole sarebbe più presente, ma senza l'incubo di temperature elevate.

Se osserviamo la mappa della probabilità di pioggia a scala italica per il medesimo giorno, ovvero sabato 23 settembre, notiamo quanto segue, ricordando che in blu probabilità di pioggia bassa (sotto al 25%), in verde medio-bassa (fra 25 e 50%), in giallo medio-alta (fra 50 e 75%) e in rosso alta o molto alta" (oltre il 75%).

Probabilità di pioggia anche ELEVATA al nord, MEDIA al centro e ancora BASSA al sud e sulle Isole.

Cosa potrebbe succedere successivamente? Come abbiamo anticipato poco sopra, sembra che questo attacco orchestrato dall'autunno ai danni dell'alta pressione sia fine a se stesso. L'anticiclone indubbiamente accuserà il colpo, ma secondo le mappe odierne potrebbe rialzare la testa sul finire di settembre.

Ecco la media degli scenari del modello americano valida per mercoledi 27 settembre:

La gobba dell'alta pressione avrà la forza di deviare le correnti occidentali oltre l'arco alpino e tutto ricomincerà da capo, anche se sotto l'egida di un clima decisamente meno caldo.

La mappa delle precipitazioni a scala europea per il medesimo giorno, ovvero mercoledi 27 settembre, ci mostra la grande isola senza piogge che segnerà i confini dell'alta pressione:

Si tratta di una linea di tendenza a lungo termine che dovrà essere rivisitata con le prossime uscite dei modelli; di conseguenza continuate a seguirci per conoscere sempre gli ultimi dettagli previsionali.

RIASSUMENDO: Settembre si presenta come un mese di transizione tra l’estate e l’autunno, con una situazione meteorologica in continua evoluzione. Dopo una prima parte dominata dall’alta pressione, che ha portato tempo stabile e caldo su gran parte dell’Italia, la seconda parte potrebbe vedere un tentativo di incursione delle correnti atlantiche, che porterebbero un cambiamento di stagione soprattutto al nord e al centro. Tuttavia, l’anticiclone non si arrenderà facilmente e potrebbe tornare a far sentire la sua influenza sul finire del mese, riportando il tempo su binari più tranquilli. Le temperature seguiranno le oscillazioni della pressione atmosferica, con una tendenza a scendere sotto le medie del periodo in caso di attacco autunnale, e a risalire leggermente in caso di ritorno dell’alta pressione. In ogni caso, non si prevedono valori estremi né troppo caldi né troppo freddi. Il tutto sarà accompagnato da una variabilità delle precipitazioni, con maggiori probabilità di pioggia al nord e al centro in caso di saccature, e minori probabilità al sud e sulle isole in caso di anticiclone.

