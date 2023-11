Altre due perturbazioni sul calendario, prima di una PAUSA

I flussi atlantici non trovano pace e continueranno ad attraversare con grande facilità l'Europa almeno fino ad inizio prossima settimana. Subito dopo potrebbe aprirsi una parentesi più stabile e più tiepida per gran parte d'Italia, ma è chiaro che potrebbe trattarsi solo di una brevissima tregua in attesa di altre minacciose perturbazioni.

Il prossimo peggioramento sulla tabella di marcia è in rapido avvicinamento: entro giovedì torneranno le piogge sul nordovest, in estensione al nordest e alla Toscana tra pomeriggio e sera. La giornata più perturbata sarà quella di venerdì, con piogge sia al nordest che sulle regioni centro-meridionali. Nel frattempo avanzerà un miglioramento al nordovest.

Ma nel momento in cui questa perturbazione abbandonerà l'Italia, alle sue spalle ce ne sarà pronta subito un'altra. Si tratterà di un veloce vortice proveniente da nord-ovest, destinato a raggiungere rapidamente le regioni del centro e del sud tra domenica e lunedì. Dunque in questa circostanza le note più instabili riguarderanno proprio l'Italia centro-meridionale.

Gli ultimi fenomeni si consumeranno lunedì mattina al sud, dopodiché si aprirà la fase più stabile menzionata ad inizio articolo. L'anticiclone rimetterà il naso sul Mediterraneo centro-occidentale, garantendo qualche giorno di tregua.

Ma entriamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Giovedì 9 novembre: fine della pausa al nord, torna il maltempo specie dal pomeriggio. Più stabile altrove. Temperature in aumento al sud.

Venerdì 10 novembre: piogge e rovesci su nordest, regioni tirreniche e sud Italia. Migliora al nordovest.

Sabato 11 novembre: ultime piogge sparse al sud e basso Adriatico, più soleggiato altrove. Temperature in calo.

Domenica 12 novembre: pausa troppo breve, arriva un'altra veloce perturbazione atlantica con piogge e rovesci al centro e al sud. Più all'asciutto il nord.

Lunedì 13 novembre: ultime piogge al mattino, migliora nettamente in giornata. Temperature in calo.

Martedì 14 novembre: addensamenti sulle aree tirreniche, da valutare la presenza di piovaschi sparsi. Stabile altrove. Temperature in aumento.

Mercoledì 15 novembre: generalmente stabile su gran parte d'Italia, temperature in ulteriore aumento.

