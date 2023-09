STOP al CALDO: arrivano FRESCO e PIOGGE, tuttavia...

L'autunno scalpita...o meglio scalpiterà nella seconda parte di settembre. L'alta pressione dovrebbe attenuarsi al nord già a partire dal giorno 13 settembre (si legga a tal proposito questo articolo: www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/primi-segni-di-cedimento-dell-alta-pressione-con-temporali-a-partire-da-/98605/). A seguire la struttura stabilizzante si presenterà vulnerabile agli attacchi delle correnti atlantiche che potrebbero andare a segno sul finire della seconda decade mensile, spazzando via l'alta pressione dall'Italia.

Si tratta al momento di linee di tendenza, ma le elaborazioni stanno confermando questo scenario da qualche giorno, di conseguenza l'ipotesi in questione non dovrebbe essere campata in aria.

La prima mappa è la media degli scenari del modello americano valida per domenica 17 settembre:

Notiamo un calo della pressione su tutto il bacino occidentale del Mediterraneo, dove potrebbe inserirsi una saccatura atlantica ricolma di piogge e temporali. L'alta pressione verrà finalmente rispedita a casa sua, verso il nord Africa.

A risentire in un primo tempo di questo cambiamento saranno le regioni settentrionali e parte di quelle centrali, come mostra la mappa della probabilità di pioggia a scala italica per la medesima giornata, ovvero domenica 17 settembre. Vi ricordiamo che: in blu probabilità di pioggia bassa (sotto al 25%), in verde medio-bassa (fra 25 e 50%), in giallo medio-alta (fra 50 e 75%) e in rosso alta o molto alta" (oltre il 75%).

Una bella ventata piovosa e fresca sarà possibile al nord e su parte del centro, segnatamente le aree interne e la Toscana. Al sud e sulle Isole l'alta pressione sarà più ostica da eliminare, ma anche qui arriveranno disturbi, specie nelle aree interne e montuose.

Volgendo lo sguardo oltre e arrivando al giorno 20 settembre, notiamo come le correnti occidentali fresche e perturbate saranno ormai penetrate su gran parte d'Italia con il loro carico di fresco e piogge:

Infine, queste sono le temperature a 1500 metri attese in Europa nella medesima giornata, ovvero mercoledi 20 settembre:

Fresco autunnale sull'Europa centrale ed in tendenza anche sulle regioni settentrionali italiane. Per il resto clima gradevole, con un po' di caldo residuo solo al meridione e sulla Sicilia.

