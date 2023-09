Primi segni di CEDIMENTO dell'alta pressione con TEMPORALI a partire da...

L'autunno proverà a bussare alla porta dell'Italia a metà della settimana prossima. Le correnti atlantiche dovranno scavare una montagna per sconfiggere il macigno pressorio che si è stabilito da giorni sul nostro Continente, ma alla fine dovrebbero riuscirci.

Il primo attacco al mostro di stabilità dovrebbe avvenire nella giornata di mercoledi 13 settembre. La prima mappa mostra la situazione sinottica attesa per le ore centrali della giornata in parola:

Si potrebbero chiamare "correnti atlantiche liberatorie" per l'Europa centrale ed il nord Italia...non ancora per le restanti aree della Penisola che resteranno sotto il giogo dell'alta pressione ancora per qualche giorno.

Oltre ad un calo della pressione e delle temperature, la situazione che si verrà a creare porterà alcuni rovesci o temporali che interesseranno diverse aree dell'Italia settentrionale. La seconda mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata di mercoledi 13 settembre:

Ecco i rovesci ed i temporali che potrebbero interessare Alpi, Prealpi e settori di pianura posti a nord del Po, ma con qualche intrusione anche più in basso, ad esempio sulla Liguria. Qualche piovasco di poco conto potrebbe intervenire sulla Sardegna, mentre il resto della Penisola resterà tra le braccia del sole e del caldo, che risulterà ancora intenso al sud. Al nord invece le temperature dovrebbero calare specie sotto eventuali rovesci.

