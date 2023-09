Settembre sospeso tra ESTATE e AUTUNNO: la RESISTENZA dell’alta pressione

L'alta pressione è sempre una presenza ostica per le elaborazioni. La figura stabilizzante sembra debole e attaccabile, ma in realtà ha sette vite come i gatti e sul più bello si mette sulla difensiva, vanificando gli ingressi delle perturbazioni in area mediterranea.

Nella seconda metà di settembre, l’Italia continuerà a sperimentare un clima più caldo del solito a causa della persistente alta pressione africana. Nonostante l’autunno si stia facendo strada nell’Europa centro-settentrionale, in Italia il caldo estivo sembra destinato a durare più a lungo. Le previsioni meteo indicano che solo il nord e parte del centro Italia potranno godere dei benefici effetti autunnali, mentre il resto del paese rimarrà sotto l’influenza dell’alta pressione. Questo significa che le temperature rimarranno superiori alla media del periodo e le probabilità di pioggia saranno piuttosto basse, soprattutto nel sud Italia. Tuttavia, la situazione potrebbe cambiare nelle prossime settimane, quindi è importante continuare a monitorare le previsioni meteo.

Ora facciamo parlare le mappe per fare maggiore chiarezza sull'argomento. La prima è la media degli scenari del modello americano valida per giovedi 21 settembre:

Dicevamo dell'autunno che sarà entrato in scena sull'Europa centro-settentrionale ad opera delle correnti atlantiche. Le regioni settentrionali si troveranno al limite tra la suddetta circolazione autunnale e l'estate che non mollerà ancora la presa su parte delle regioni centrali e al sud.

I risultati in termini di fenomeni si possono apprezzare dalla seconda mappa che ci mostra la probabilità di pioggia a scala italica valida per la giornata suddetta, ovvero giovedi 21 settembre. Vi ricordiamo che: in blu probabilità di pioggia bassa (sotto al 25%), in verde medio-bassa (fra 25 e 50%), in giallo medio-alta (fra 50 e 75%) e in rosso alta o molto alta" (oltre il 75%).

Il nord Italia e gran parte del centro avranno una probabilità di pioggia media, più elevata su Alpi, Prealpi ed alte pianure. Sul resto d'Italia la medesima probabilità seguiterà invece ad rimanere bassa ed accompagnata da temperature non consone al mese in corso.

Volgendo lo sguardo oltre ci si aspetterebbe uno sfondamento più deciso delle correnti atlantiche verso il Mediterraneo e l'Italia, invece secondo le elaborazioni odierne non sembra così. La terza mappa mostra il quadro termico a 1500 metri atteso in Italia nella giornata di lunedi 25 settembre:

Nord e gran parte del centro con temperature più gradevoli, mentre il sud e la Sicilia alle prese ancora con il caldo, seppure non particolarmente intenso.

Infine, la mappa della probabilità di pioggia a scala italica valida sempre per lunedi 25 settembre:

Le piogge non faranno molti progressi verso sud, ma resteranno ferme al palo stante la resistenza imposta dall'alta pressione che avrà la sua roccaforte sul nord Africa. Nei prossimi giorni faremo il punto della situazione in base alle nuove uscite dei modelli, continuate quindi a seguirci!

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località