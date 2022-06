Meteo 15 giorni: ultima decade di giugno all'insegna dei TEMPORALI su molte regioni

Cosa bolle in pentola per la terza decade di giugno in Italia? Se la seconda decade ha visto un clima molto caldo e perlopiù stabile, gli ultimi 10 giorni di giugno potrebbero portare in trionfo l'instabilità su alcune regioni italiane.

L'alta pressione africana dovrebbe ripiegare verso sud, anche se non uscirà completamente dalla scena italiana. Nel contempo, si rinforzerà l'anticiclone delle Azzorre che si pavoneggerà in Atlantico; sul suo fianco destro verrà prelavata aria fresca ed instabile che dal nord Atlantico si getterà verso l'Europa centro-occidentale e l'Italia, quantomeno le regioni centro-settentrionali.

Questo progetto è ben visibile dalla media degli scenari del modello americano valida per martedi 21 giugno, primo giorno dell'estate astronomica:

Come vedete, le correnti più fresche ed instabili transiteranno al nord e su parte delle regioni centrali determinando temporali. Il meridione e le Isole resteranno invece sotto le grinfie della gobba africana che seppur molto attenuata, garantirà ancora tempo soleggiato e caldo, con pochi fenomeni.

Volgendo lo sguardo a prua ed arrivando a domenica 26 giugno, notiamo una situazione poco evolutiva:

Favoriti ancora temporali al nord e su parte delle regioni centrali stante il permanere di un flusso occidentale abbastanza fresco ed instabile. Ancora caldo e tempo soleggiato con fenomeni complessivamente scarsi al sud e sulle Isole.

